NIKOLA JOKIĆ PREŠAO IGRICU: Potez srpskog asa ostavio bez daha ceo svet (VIDEO)

Новости онлајн

29. 11. 2025. u 08:58

NIKOLA Jokić navikao je navijače na neverovatne poteze, ali uprkos tome uspeva da ih ostavi bez daha.

FOTO: Tanjug/AP

Bio je Jokić još jednom nadomak tripl-dabla. Meč je završio sa 21. poenom, 10 asistencija i sa devet skokova, jedan mu je poništen na opšte iznenađenje... 

Kao i uvek, Jokićev repertoar asistencija bio je pun vrhunskih poteza. Jedan detalj posebno je oduševio publiku.

Primio je loptu desnom rukom, zaklonio je od čuvara i iz gotovo ničega poslao savršen pas u prazan prostor za Spensera Džonsa, koji je lako priveo akciju kraju.

Pogledajte, prava umetnost: 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

