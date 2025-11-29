NIKOLA JOKIĆ PREŠAO IGRICU: Potez srpskog asa ostavio bez daha ceo svet (VIDEO)
NIKOLA Jokić navikao je navijače na neverovatne poteze, ali uprkos tome uspeva da ih ostavi bez daha.
Bio je Jokić još jednom nadomak tripl-dabla. Meč je završio sa 21. poenom, 10 asistencija i sa devet skokova, jedan mu je poništen na opšte iznenađenje...
Kao i uvek, Jokićev repertoar asistencija bio je pun vrhunskih poteza. Jedan detalj posebno je oduševio publiku.
Primio je loptu desnom rukom, zaklonio je od čuvara i iz gotovo ničega poslao savršen pas u prazan prostor za Spensera Džonsa, koji je lako priveo akciju kraju.
Pogledajte, prava umetnost:
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
