NIKOLA JOKIĆ PREŠAO IGRICU: Potez srpskog asa ostavio bez daha ceo svet (VIDEO)

NIKOLA Jokić navikao je navijače na neverovatne poteze, ali uprkos tome uspeva da ih ostavi bez daha.

FOTO: Tanjug/AP

Bio je Jokić još jednom nadomak tripl-dabla. Meč je završio sa 21. poenom, 10 asistencija i sa devet skokova, jedan mu je poništen na opšte iznenađenje...

Kao i uvek, Jokićev repertoar asistencija bio je pun vrhunskih poteza. Jedan detalj posebno je oduševio publiku.

Primio je loptu desnom rukom, zaklonio je od čuvara i iz gotovo ničega poslao savršen pas u prazan prostor za Spensera Džonsa, koji je lako priveo akciju kraju.

Pogledajte, prava umetnost:

This is a completely normal pass from Nikola Jokic



Everybody does this



Don't even think about giving this a RT or making a big deal about it pic.twitter.com/YMClu4VQgz — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 29, 2025

