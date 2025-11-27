DUŠAN ALIMPIJEVIĆ PRELOMIO! Selektor Srbije odredio 12 igrača za Švajcarsku
Selektor Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 12 igrača koji će biti u protokolu za start kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. protiv Švajcarske u Beogradu.
Na spisku su i četiri debitanta. Prve minute u dresu sa državnim grbom mogli bi da zabeleže Nikola Tanasković, Filip Barna, Stefan Miljenović i Stefan Momirov.
Među 12 koji će otvoriti kvalifikacije su: Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Danilo Anđušić, Nikola Rebić i Filip Barna. Kapiten će biti Dušan Ristić.
– Izazovna vremena su za sve, voleo bih da vidim pun Pionir sa jakom, pozitivnom atmosferom. Dosta njih će se prvi put pojaviti, biće tu jak patriotski naboj. Voleo bih da se novembarski prozori započnu sa dobrom podrškom ekipi, kako bismo nastavili sve ovo u februaru i kasnije kroz kvalifikacije, pa onda i kada se ukrstimo i sa drugom grupom. Pozvao bih još jednom sve da podrže reprezentaciju na veoma važnim kvalifikacionim utakmicama – rekao je Alimpijević.
Utakmicu protiv Švajcarske Srbija igra u četvrtak od 19 časova. Drugu utakmicu u ovom prozoru Srbija igra u nedelju protiv Bosne i Hercegovine u gostima.
