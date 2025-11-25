A, NE, NE, NE! Ovo što radi Nikola Jokić više nije normalno (VIDEO)
JOŠ jedna brutalna noć u kancelariji Nikole Jokića.
Srpski centar je u trijumfu Denvera protiv Memfisa 125:115 ubacio je 17 poena, uz 10 skokova i čak 16 asistencija, što deluje nestvarno.
Sa desetim tripl-dabl učinkom u sezoni potvrdio je domonaciju, ali je poseban pečat trojka sa pola terena. Naime, Nikola je primio loptu na centru terena za poslednju akciju u trećem kvartalu. Ostalo su dve i po sekunde, a uspeo je da pogodi koš i u tom trenutku Denveru donese prednost od plus osam 93:85.
Ovakve poteze viđamo od Nikole skoro na svakom meču, ali su uvek fascinantni, a ovog puta je komentator progovorio srpski zbog Jokića. A, srpski centar? Kad je video da je lopta prošla kroz obruč, samo se okrenuo i nastavio dalje.
I ne samo to Nikola je imao nekoliko sjajnih dodavanja, ali jedno je boilo posebno atraktivno. Votson ga je čekao ispod koša, a onda je, kada niko nije očekivao, zastao posle driblinga, pa bez gledanja poslao loptu iza leđa, a protivničkim igračima bilo je potrebno nekoliko sekundi da shvate šta se desilo.
Preporučujemo
"NIKAD NIJE BILO OVAKO!" Nenad Krstić o stanju u košarkaškoj reprezentaciji Srbije
24. 11. 2025. u 22:40
RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"
MANČČESTER junajted i Everton zatvaraju 12. kolo Premijer lige u meču u kojem Ruben Amorim traži nastavak uzleta „crvenih đavola“, dok Dejvid Mojes i njegove "karamele" jure retku pobedu na „Old Trafordu“ (21.00).
24. 11. 2025. u 13:54
VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...
Najnovije vesti iz Rusije ne tiču se ovoga puta rata u Ukrajini, međunarodnih sankcija ili pregovora o završetku sukoba koji Ruska Federacija naziva "Specijalna vojna operacija", ali čim se i Vladimir Putin, ruski predsednik, oglasio - jasno je da je u pitanju značajan događaj.
24. 11. 2025. u 19:17
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)