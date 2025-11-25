Košarka

A, NE, NE, NE! Ovo što radi Nikola Jokić više nije normalno (VIDEO)

Новости онлине

25. 11. 2025. u 06:37

JOŠ jedna brutalna noć u kancelariji Nikole Jokića.

А, НЕ, НЕ, НЕ! Ово што ради Никола Јокић више није нормално (ВИДЕО)

Foto AP

Srpski centar je u trijumfu Denvera protiv Memfisa 125:115 ubacio je 17 poena, uz 10 skokova i čak 16 asistencija, što deluje nestvarno. 

Sa desetim tripl-dabl učinkom u sezoni potvrdio je domonaciju, ali je poseban pečat trojka sa pola terena. Naime, Nikola je primio loptu na centru terena za poslednju akciju u trećem kvartalu. Ostalo su dve i po sekunde, a uspeo je da pogodi koš i u tom trenutku Denveru donese prednost od plus osam 93:85.

Ovakve poteze viđamo od Nikole skoro na svakom meču, ali su uvek fascinantni, a ovog puta je komentator progovorio srpski zbog Jokića. A, srpski centar? Kad je video da je lopta prošla kroz obruč, samo se okrenuo i nastavio dalje.

I ne samo to Nikola je imao nekoliko sjajnih dodavanja, ali jedno je boilo posebno atraktivno. Votson ga je čekao ispod koša, a onda je, kada niko nije očekivao, zastao posle driblinga, pa bez gledanja poslao loptu iza leđa, a protivničkim igračima bilo je potrebno nekoliko sekundi da shvate šta se desilo. 

