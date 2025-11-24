Košarka

"NAJVIŠE MI SE SVIĐA ŠTO SELEKTOR..." Danilo Anđušić otkriva kakav je novi strateg košarkaške reprezentacije Srbije

Новости онлине

24. 11. 2025. u 22:55

Košarkaš reprezentacije Srbije Danilo Anđušić rekao je da su svi u timu jako srećni i motivisani da krenu u novu avanturu sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem.

FOTO: KSS


"Jako smo svi srećni i motivisani da krenemo u novu avanturu sa novim selektorom. Uvek je čast naći se na ovom mestu. Motivisani smo da krenemo pobedama u prvom prozoru, da se pokažemo u što boljem svetlu, kako ljudima preko malih ekrana, tako i onima koji će nas podržati u četvrtak, nadam se u što većem broju", istakao je novi košarkaš Arisa.


Anđušić je dodao da mu se najviše sviđa to koliko je Alimpijević ekstremno motivisan da se napravi veliki rezultat. 


''To se vidi kroz energiju koju pokazuje u ova prva dva treninga. Tek smo krenuli, verujem kako vreme bude odmicalo da će pokazati zašto je na tom mestu, zašto je dobio šansu tako mlad. Iza njega stoje sjajni rezultati u klupskoj košarci već duže vreme. Verujem da će to uspeti da pokaže i kroz reprezentaciju. Svi smo zadovoljni što smo ovde, želimo da pokažemo zašto igramo za ovaj grb, da se borimo. Nemamo mnogo vremena taktički da se spremimo, daćemo sve od sebe da ostvarimo dve pobede", dodao je Anđušić.

Foto: FOTO: KSS

