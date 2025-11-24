ŠTA SE DEŠAVA U KOŠARKAŠKOM SAVEZU SRBIJE? Stigla i inspekcija...

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović obratio se večeras medijima i demantovao navode da je Upravni odbor KSS raspušten, istakavši da takve laži nisu potrebne i da destabilizuju ekipu.

"Vidim da neki imaju 'ekskluzivne informacije'. Pitajte nas. Ja nisam bio na toj sednici, imali smo druge poslove. Usvojen je, kako kažu, novi statut. Upravni odbor je doneo odluku da nije doneta ta odluka. Usvajanje statuta ne znači i stupanje na snagu, i tek ne znači razrešenje upravnog odbora. Niko nije razrešen, takve neistine, ili bolje laži, nisu nam potrebne u (FIBA kvalifikacionim) prozorima, u smislu destibalizacije", rekao je Čović.



Predsednik KSS je dodao da Savez nastavlja normalno da radi.



"Imali smo problem u Upravnom odboru, inspekcija Ministarstva sporta je konstatovala da imamo trojicu članova u sukobu interesa. Razrešava ih skupština, međutim, toga nije bilo. Upravni odbor normalno funkcioniše, radimo i narednih dana. To što je objavljeno nije istina, nema potrebe da se služimo tim stvarima", zaključio je Čović.

