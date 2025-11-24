NIKOLA JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE! Stigle katastrofalne vesti u Koloradu

Ozbiljan udarac za bivše šampione!

FOTO: Tanjug/AP

Denver Nagetsi saopštili su da je krilni košarkaš Eron Gordon zadobio istegnuće zadnje lože drugog stepena na desnoj nozi i da ga čeka pauza od najmanje mesec dana.

Povreda je nastala tokom pobede protiv Hjustona, a magnetna rezonanca urađena dan kasnije potvrdila je ozbiljnost problema, tako da će ekipa za koju igra naš Nikola Jokić biti oslabljena.

Denver Nuggets forward Aaron Gordon has sustained a Grade 2 right hamstring strain and will be re-evaluated in 4-to-6 weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/5EzBhyhxqQ — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2025

Ekipa Dejvida Adelmana tako je ostala bez još jednog ključnog igrača, jer je Kristijan Braun već odsutan zbog povrede članka i očekuje se da neće igrati najmanje šest nedelja.

Gordon je sezonu započeo spektakularno u premijeri je ubacio 50 poena protiv Golden Stejta i ušao u istoriju kao jedan od retkih igrača sa takvim učinkom na otvaranju.

Najveći teret trebalo bi da preuzme mladi Pejton Votson, dok će pojačanja Kem Džonson, Brus Braun, Tim Hardavej Džunior i Jonas Valančiunas dobiti znatno više minuta.

