Košarka

NIKOLA JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE! Stigle katastrofalne vesti u Koloradu

Новости онлине

24. 11. 2025. u 08:09

Ozbiljan udarac za bivše šampione!

НИКОЛА ЈОКИЋ ГЛЕДА И НЕ ВЕРУЈЕ! Стигле катастрофалне вести у Колораду

FOTO: Tanjug/AP

Denver Nagetsi saopštili su da je krilni košarkaš Eron Gordon zadobio istegnuće zadnje lože drugog stepena na desnoj nozi i da ga čeka pauza od najmanje mesec dana.

Povreda je nastala tokom pobede protiv Hjustona, a magnetna rezonanca urađena dan kasnije potvrdila je ozbiljnost problema, tako da će ekipa za koju igra naš Nikola Jokić biti oslabljena.

Ekipa Dejvida Adelmana tako je ostala bez još jednog ključnog igrača, jer je Kristijan Braun već odsutan zbog povrede članka i očekuje se da neće igrati najmanje šest nedelja.

Gordon je sezonu započeo spektakularno u premijeri je ubacio 50 poena protiv Golden Stejta i ušao u istoriju kao jedan od retkih igrača sa takvim učinkom na otvaranju.

Najveći teret trebalo bi da preuzme mladi Pejton Votson, dok će pojačanja Kem Džonson, Brus Braun, Tim Hardavej Džunior i Jonas Valančiunas dobiti znatno više minuta.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SU GROBARI ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio pravog DŽabarija Parkera!

OVO SU "GROBARI" ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio "pravog" Džabarija Parkera!