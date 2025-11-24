Košarka

UŽAS! Bivši golman Partizana i šampion Srbije teško bolestan

24. 11. 2025. u 08:02

UŽASNE vesti iz sveta fudbala!

УЖАС! Бивши голман Партизана и шампион Србије тешко болестан

Foto: AP

Darko Božović, nekadašnji golman Partizana, vodi borbu protiv teške bolesti.

Božoviću je dijagnostikovan kancer želuca, a tu informaciju potvrdio je aktuelni čuvar mreže tima iz Humske, Marko Milošević.

On je podelio poziv za pomoć Božoviću uz kratku poruku:

"Pomozimo Darku da pobedi rak."

Božović je u karijeri branuo za Teleoptik, Srem iz Jakova, Mladenovac, Timok, Srem, Bežaniju, odakle je 2007. godine došao u Partizan.

Sa crno-belima je osvojio tri titule prvaka Srbije, uz dva trofeja u Kupu Srbije, kao i jedan trofej u ovom takmičenju sa Bežanijom u sezoni 2005/2006.

Karijeru je završio 2015. godine u dreu Voždovca.

Foto: Printskrin

 

