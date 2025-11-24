UŽAS! Bivši golman Partizana i šampion Srbije teško bolestan
UŽASNE vesti iz sveta fudbala!
Darko Božović, nekadašnji golman Partizana, vodi borbu protiv teške bolesti.
Božoviću je dijagnostikovan kancer želuca, a tu informaciju potvrdio je aktuelni čuvar mreže tima iz Humske, Marko Milošević.
On je podelio poziv za pomoć Božoviću uz kratku poruku:
"Pomozimo Darku da pobedi rak."
Božović je u karijeri branuo za Teleoptik, Srem iz Jakova, Mladenovac, Timok, Srem, Bežaniju, odakle je 2007. godine došao u Partizan.
Sa crno-belima je osvojio tri titule prvaka Srbije, uz dva trofeja u Kupu Srbije, kao i jedan trofej u ovom takmičenju sa Bežanijom u sezoni 2005/2006.
Karijeru je završio 2015. godine u dreu Voždovca.
