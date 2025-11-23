GREJEM POSLE DEBIJA ZA ZVEZDU: Već sam na 100 odsto, želim da budem lider ekipe

ČEKALI su navijači Crvene zvezde i konačno dočekali debi jednog od najvećih ovosezonskih pojačanja - Devonte Grejema. Amerikanac je u pobedi nad Bečom (98:82) u 8. kolu ABA lige upisao prvi nastup u crveno-belom dresu.

FOTO: KK Crvena zvezda

Bivši NBA as je na terenu proveo 2:51 i uspeo je da se upiše u strelce, pogodio je šut za tri poena.

Nije bivši igrač Šarlot hornetsa mogao da sakrije oduševljenje što je ponovo sa ekipom.

- Sjajno se osećam. Baš mi je drago što sam ponovo sa ekipom - rekao je Grejem, a preneo "Meridian sport".

Od početka sezone je pored terena pratio saigrače.

- Bio sam baš nestrpljiv. Povreda je bila takva da sam jedino mogao da čekam, da čekam da prođe, tako da su prošla skoro dva meseca, ali dobro je vratiti se.

Nije dobio mnogo prostora na ovoj utakmici, ali nije previše razmišljao koliko će igrati.

- Nisam imao nikakva očekivanja za prvu utakmicu, pogotovo što smo izgubili dve zaredom, tako da znam da trener igra da pobedi i neće me ubaciti samo zato što sam se vratio, ili šta god ljudi mislili.

Dobio je pitanje kad će biti na 100 odsto. Njegov odgovor oduševiće navijače Zvezde.

- Ne, ja sam već na sto odsto, vratio sam se.

Kako ističe, povreda uopšte nije ostavila traga.

- Mentalno se osećam sjajno, fizički se osećam još bolje.

Za kraj je najavio šta od njega mogu da očekuju navijači crveno-belih.

- Da budem lider, da budem plejmejker, kao što sam uvek bio, i da kreiram za saigrače - zaključio je Grejem.

Priliku za debi u Evroligi omaleni Amerikanac imaće u sredu (19.30) kada Zvezda dočekuje Olimpijakos.

