KAKO MOŽE BEZ ZVEZDE I PARTIZANA?! Ergin Ataman zagrmeo, njegove reči odzvanjaju Evropom
Evroliga je pod velikim pritiskom. Pojavom NBA Evrope pažnja javnosti skrenuta je na elitno evropsko takmičenje, a navijači isčekuju njihov odgovor. Nema sumnje da Partizan i Crvena zvezda privlače najviše pažnje, a o njima govorio je i Ergin Ataman.
O atmosferama koje prave "grobari" i "delije" pričaju košarkaši, ali i ljubitelji košarke širom sveta.
Ipak, sve više pažnje se daje NBA Evropi, projektu koji će, pretpostvalja se, uskoro dobiti svoj puni sjaj, ali zasad u njemu nema mesta za Crvenu zvezdu i Partizan.
Upravo je povodom toga govorio i turski trener Ergin Ataman, trener Panatinaikosa, koji je imao šta da kaže i stane uz Zvezdu i Partizan.
- Nisam čuo da su predložili ijedan srpski tim. Kako možeš da odbiješ klubove kao što su Partizan i Crvena zvezda? Kako možeš da odbiješ tim sa takvom vrstom košarkaške kulture kakvu ima srpska košarka - poručio je Ataman za grčku Gazetu.
