‍KAKO MOŽE BEZ ZVEZDE I PARTIZANA?! Ergin Ataman zagrmeo, njegove reči odzvanjaju Evropom

Aleksandar Ilić

22. 11. 2025. u 13:25

Evroliga je pod velikim pritiskom. Pojavom NBA Evrope pažnja javnosti skrenuta je na elitno evropsko takmičenje, a navijači isčekuju njihov odgovor. Nema sumnje da Partizan i Crvena zvezda privlače najviše pažnje, a o njima govorio je i Ergin Ataman.

FOTO: Tanjug/AP/Sergei Grits

O atmosferama koje prave "grobari" i "delije" pričaju košarkaši, ali i ljubitelji košarke širom sveta. 

Ipak, sve više pažnje se daje NBA Evropi, projektu koji će, pretpostvalja se, uskoro dobiti svoj puni sjaj, ali zasad u njemu nema mesta za Crvenu zvezdu i Partizan.

Upravo je povodom toga govorio i turski trener Ergin Ataman, trener Panatinaikosa, koji je imao šta da kaže i stane uz Zvezdu i Partizan.

- Nisam čuo da su predložili ijedan srpski tim. Kako možeš da odbiješ klubove kao što su Partizan i Crvena zvezda? Kako možeš da odbiješ tim sa takvom vrstom košarkaške kulture kakvu ima srpska košarka - poručio je Ataman za grčku Gazetu.

