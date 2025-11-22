"NEMA SUMNJE DA ĆE MNOGO NAPREDOVATI!" Košarkaš Fenerbahčea o Miki Murinenu

Košarkaš Fenerbahčea Mikael Jantunen nahvalio je prvotimca Partizana i saigrača iz reprezentacije Finske, Miku Murinena.

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

“Bilo je dobro videti ga, ne sumnjam da će biti još viši sledeći put kad ga budem video. Malo smo pričali, nema sumnje da je na dobrom mestu i da može mnogo da nauči”, rekao je košarkaš Fenera za Meridian sport nakon meča protiv Partizana u Areni.

Jantunen veruje u saigrača iz nacionalnog tima Finske i ističe da će se Mika Murinen boriti svaki put kad dobije priliku da zaigra:

“Ekstremno je talentovan, ali mora da zaradi minute. Takmičarski je nastrojen, nema sumnje da će se boriti kad god dobije šansu i da će mnogo naučiti. Najvažnije mu je da iskoristi svaki trenutak”, rekao je Jantunen i dodao:

“Bilo je dobro videti ga. Ne sumnjam da će mnogo napredovati”.

