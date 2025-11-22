"NEMA SUMNJE DA ĆE MNOGO NAPREDOVATI!" Košarkaš Fenerbahčea o Miki Murinenu
Košarkaš Fenerbahčea Mikael Jantunen nahvalio je prvotimca Partizana i saigrača iz reprezentacije Finske, Miku Murinena.
“Bilo je dobro videti ga, ne sumnjam da će biti još viši sledeći put kad ga budem video. Malo smo pričali, nema sumnje da je na dobrom mestu i da može mnogo da nauči”, rekao je košarkaš Fenera za Meridian sport nakon meča protiv Partizana u Areni.
Jantunen veruje u saigrača iz nacionalnog tima Finske i ističe da će se Mika Murinen boriti svaki put kad dobije priliku da zaigra:
“Ekstremno je talentovan, ali mora da zaradi minute. Takmičarski je nastrojen, nema sumnje da će se boriti kad god dobije šansu i da će mnogo naučiti. Najvažnije mu je da iskoristi svaki trenutak”, rekao je Jantunen i dodao:
“Bilo je dobro videti ga. Ne sumnjam da će mnogo napredovati”.
