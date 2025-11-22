Košarka

NIJE SE VIDELO U PRENOSU: Zvezda oštećena protiv Valensije?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 11. 2025. u 11:07

Crvena zvezda poražena je u 12. kolu Evrolige od Valensije 76:73, a gosti imaju razloga za nezadovoljstvo.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak same završnice meča, a mnogi komentarišu da je ekipa Crvene zvezde u tom trenutku oštećena.

Naime, na 3,1 sekundu do kraja, kada je na semaforu bilo 75:73 za domaće, Nikola Kalinić je bacio loptu u aut, a Kodi Miler Mekintajer, kog je Žan Montero povukao za šorc, nije uspeo da je sustigne.

Pogledajte video snimke ispod i sami procenite da li su crveno-beli oštećeni.

