E, ZBOG OVOGA JE JOKIĆ TO ŠTO JESTE! Nikola razbio protivnika pa pohvalama na račun rivala pokazao veličinu

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Hjuston 112:109, a Nikoli Jokiću je falila samo jedna asistencija da bi upisao novi tripl-dabl

FOTO: Tanjug/AP

Nikola Jokić je upisao 34 poena, 10 skokova i 9 asistencija. A nakon meča dao je izjavu u kojoj je itekako hvalio protivnika.

- Znali smo da će ovo biti fizička utakmica. Oni su jako dobar tim. Očekivali smo sve to. Imali smo vođstvo, u dva-tri navrata smo imali po deset poena prednosti, ali su oni uspevali da se vrate u meč. Na kraju smo pronašli način da slavimo, pogodili smo slobodna bacanja i to je odlučilo.

Potom je novinarka upitala Jokića za problem sa faulovima koje ima na nekim utakmicama.

- Problem sa faulovima se dešava. Faulove koristiš da zaustaviš lake koševe, to se dešava.

Jokić je ponovo pohvalio rivala:

- Baš su dobra ekipa, imaju mnogo talenta, a mi smo na sve imali spreman odgovor. Ipak, mi smo imali večeras momke koji su iskoračili i dobili smo ovaj meč.

