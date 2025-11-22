E, ZBOG OVOGA JE JOKIĆ TO ŠTO JESTE! Nikola razbio protivnika pa pohvalama na račun rivala pokazao veličinu
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Hjuston 112:109, a Nikoli Jokiću je falila samo jedna asistencija da bi upisao novi tripl-dabl
Nikola Jokić je upisao 34 poena, 10 skokova i 9 asistencija. A nakon meča dao je izjavu u kojoj je itekako hvalio protivnika.
- Znali smo da će ovo biti fizička utakmica. Oni su jako dobar tim. Očekivali smo sve to. Imali smo vođstvo, u dva-tri navrata smo imali po deset poena prednosti, ali su oni uspevali da se vrate u meč. Na kraju smo pronašli način da slavimo, pogodili smo slobodna bacanja i to je odlučilo.
Potom je novinarka upitala Jokića za problem sa faulovima koje ima na nekim utakmicama.
- Problem sa faulovima se dešava. Faulove koristiš da zaustaviš lake koševe, to se dešava.
Jokić je ponovo pohvalio rivala:
- Baš su dobra ekipa, imaju mnogo talenta, a mi smo na sve imali spreman odgovor. Ipak, mi smo imali večeras momke koji su iskoračili i dobili smo ovaj meč.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
ZEMUN GAZI KA SUPERLIGI SRBIJE: Obezbeđenja jesenja titula tri kola pre kraja!
22. 11. 2025. u 16:13
ČELSIJU PRIJALA PAUZA: "Plavci" nastavili pobednički niz u Premijer ligi
22. 11. 2025. u 15:35
VLAHOVIĆ U STARTNOJ POSTAVI? Spaleti veruje Srbinu, ali povreda bi mogla da ga zadrži van terena na gostovanju njegovoj bivšoj ekipi
JUVENTUS stiže na "Artemio Franki" (18.00) sa jasnim ciljem, da ponovo upali motore posle tromog starta sezone i uhvati zalet pod Spaletijem. Sa druge strane, poslednjeplasirana Fiorentina čeka prvi trijumf i dočekuje starog rivala u atmosferi naelektrisanoj frustracijom i očajem.
22. 11. 2025. u 07:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)