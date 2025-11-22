RAJAKOVIĆEV TORONTO "MELJE" SVE PRED SOBOM! Srbin upisao šestu pobedu u nizu
Toronto je savladao Vašington sa 140:110 i obezbedio plasman u četvrtfinale NBA kupa. Tim Darka Rajakovića tako je osvojio prvo mesto u Istočnoj grupi A i postao prvi klub koji je obezbedio nokaut fazu ove sezone.
Brendon Ingram predvodio je Raptorse sa 24 poena, osam skokova i šest asistencija. RJ Baret je dodao 24 poena i osam skokova, Skoti Barns 23 poena (14 u trećoj četvrtini), dok je Sandro Mamukelašvili imao 23 poena i sedam skokova.
U redovima Vašingtona najefikasniji je bio Mekolum sa 20 poena, a srpski košarkaš Tristan Vukčević je igrao 17 minuta i ostvario učinak od 4 poena, 3 skoka i 1 asistencije.
Toronto je ovom pobedom stigao do šestog vezanog trijumfa. Posle meča, Rajaković je istakao da je plasman u plej-of i dalje glavni cilj, ali da mečevi NBA kupa donose važno iskustvo pred završnicu sezone.
