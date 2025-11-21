LESORU NIKAKO DA KRENE: Francuz mora na novu operaciju
NIKAKO da krene Matijasu Lesoru. Francuz mora na još jednu operaciju.
Košarkaša Panatinaikosa će u subotu ujutru otputovati u Portugaliju, gde će u ponedeljak biti podvrgnut artroskopiji na ortopediji u Portu.
Nekadašnji igrač Partizana je ovu odluku doneo nakon što je dobio nekoliko mišljenja lekara o problemu sa kojim se suočava nakon preloma dibule u decembru prošle godine.
Podsetimo, on se povredio na utakmici protiv Baskonije 19. decembra 2024. godine, vratio se za Fanal-for, ali jasno je da je to bila greška.
Lesor ove sezone nije odigrao nijedan meč i veliko je pitanje kad će se staviti na raspolaganje Erginu Atamanu.
