Košarka

LESORU NIKAKO DA KRENE: Francuz mora na novu operaciju

Časlav Vuković

21. 11. 2025. u 19:44

NIKAKO da krene Matijasu Lesoru. Francuz mora na još jednu operaciju.

Foto: Profimedia

Košarkaša Panatinaikosa će u subotu ujutru otputovati u Portugaliju, gde će u ponedeljak biti podvrgnut artroskopiji na ortopediji u Portu.

Nekadašnji igrač Partizana je ovu odluku doneo nakon što je dobio nekoliko mišljenja lekara o problemu sa kojim se suočava nakon preloma dibule u decembru prošle godine.

Podsetimo, on se povredio na utakmici protiv Baskonije 19. decembra 2024. godine, vratio se za Fanal-for, ali jasno je da je to bila greška.

Lesor ove sezone nije odigrao nijedan meč i veliko je pitanje kad će se staviti na raspolaganje Erginu Atamanu.

