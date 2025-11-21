KRALJEVO DOČEKUJE MEGU: Nastavlja se nacionalni šampionat za košarkašice
Posle prvenstvene pauze zbog obaveza reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ovog vikenda nastavlja se nacionalni šampionat za košarkašice – Prva ženska liga Srbije.
U sedmom kolu košarkašice Kraljeva će sutra (18.00), pred svojim navijačima u staroj Hali sportova na Ibarskom keju, ugostiti neporaženu Megu Superbet.
Gošće su do sada ostvarile maksimalan učinak i sa svih šest trijumfa dele prvo mesto na tabeli sa Crvenom Zvezdom, dok su kraljevačke „malene“, uz dve pobede i četiri poraza, u grupi timova od 6. do 10. mesta.
U ostalim utakmicama 7. kola sastaju se Student-Partizan, Ras-Crvena Zvezda, Duga-Radnički, Vojvodina-Novosadska ŽKA, Spartak-Korać Akademija.
