NEĆE, PA NEĆE! Bogdan Bogdanović nikako da uhvati ritam
Košarkaši Orlanda pobedili su noćas Los Anđeles Kliperse 129:101 i ostvarili petu pobedu u poslednjih šest utakmica u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).
Orlando su predvodili Džejlen Sags sa 23 poena i sedam asistencija, Franc Vagner sa 20 poena i Tristan da Silva sa 17 poena i osam skokova.
Dezmond Bejn pobedi je doprineo sa sa 15 poena, sedam skokova i pet asistencija, a Entoni Blek sa 12 poena, četiri skoka, četiri asistencije i četiri ukradene lopte.
U ekipi iz Los Anđelesa, koja je izgubila deveti put u poslednjih 10 utakmica, Džejms Harden postigao je 31 poen, uz osam asistencija i pet skokova, a Ivica Zubac imao je 14 poena i 19 skokova. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović utakmicu je završio sa šest poena, tri asistencija i jednim skokom.
Košarkaši Filadelfije pobedili su posle produžetka Milvoki 123:114 uz rekord karijere Tajrisa Maksija, koji je postigao 54 poena. On je igrao 46 i po minuta i imao je još devet asistencija, pet skokova, tri ukradene lopte i tri blokade. U samoj završnici regularnog dela postigao je dva poena sa linije za slobodna bacanja i izborio produžetak.
Prethodni rekord karijere od 52 poena ostvario je prošlog aprila u utakmici protiv San Antonija, u kojoj su Siksersi posle dva produžetka pobedili San Antonio 133:126.
Pobedi protiv Baksa Pol Džordž doprineo je sa 21 poenom i pet skokova, a Kventin Grajms sa 14 poena, četiri skoka i četiri asistencije.
Milvoki je izgubio četvrti put u poslednjih pet utakmica, a najefikasniji u ekipi bio je Rajan Rolins sa 32 poena, čime je izjednačio rekord karijere. Imao je i 14 asistencija i šest skokova. Bobi Portis dodao je 19 poena i osam skokova, a Majls Tarner 14 poena i 10 skokova.
Ekipe su ponovo igrale bez svojih najboljih igrača zbog povreda, Filadelfija bez Džoela Embida, a Milvoki bez Janisa Adetokunba.
Košarkaši San Antonija pobedili su Atlantu 135:126. Ekipu su predvodili Dearon Foks sa 26 poena, devet asistencija i pet skokova, Keldon Džonson sa 25 poena i sedam skokova i Džulijan Šampeni sa 20 poena.
San Antonio je ostvario treću uzastopnu pobedu bez Viktora Vembanjame, koji ima problema sa povredom lista.
U ekipi Atlante najefikasniji je bio Nikejl Aleksander-Voker sa 38 poena, Džejlen Džonson postgiao je 26 poena, uz 12 skokova i sedam asistencija, a Kristaps Porzingis dodao je 16 poena i pet skokova.
Košarkaši Memfisa pobedili su Sakramento 137:96 i naneli mu osmi uzastopni poraz. U pobedničkoj ekipi najefikasniji su bili Santi Aldama sa 29 poena, Džok Lendejl sa 21 poenom i Sedrik Kauard sa 19 poena.
Zek Edej dodao je 16 poena, a Vins Vilijams četiri poena i 15 asistencija za Memfis, koji je prekinuo niz od pet poraza.
U ekipi Sakramenta Zek Levin postigao je 26 poena, Maksin Rajno 12, a Rasel Vestbruk 11 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Kigan Marej igrao je prvi put ove sezone i postigao je 11 poena.
Kingsi su svih osam poraza pretrpeli uz dvocifrenu razliku, od čega su četiri poraza bila od najmanje 27 poena.
