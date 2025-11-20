Košarka

TEŽAK UDARAC ZA DUBAI: Povredio se jedan od najboljih igrača

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 11. 2025. u 22:15

Košarkaš Dubaija Dvejn Bejkon doživeo je prelom desnog palca, saopštio je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

FOTO: Dubai Basketball

Povratak na teren zavisiće od napretka u oporavku i procene medicinskog osoblja.

Ovo je veliki udarac za Juricu Golemca pošto je Bejkon jedan od najboljih igrača Dubaija ove sezone.

Amerikanac u proseku beleži 15,8 poena, 4,3 skoka i 2,2 asistencije za oko 30 minuta po utakmici.

Bejkon je u Ujedinjene Arapske Emirate stigao letos iz Zenita.

Dubai trenutno drži 13. mesto na tabeli Evrolige sa skorom 5-6.

