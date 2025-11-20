TEŽAK UDARAC ZA DUBAI: Povredio se jedan od najboljih igrača
Košarkaš Dubaija Dvejn Bejkon doživeo je prelom desnog palca, saopštio je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Povratak na teren zavisiće od napretka u oporavku i procene medicinskog osoblja.
Ovo je veliki udarac za Juricu Golemca pošto je Bejkon jedan od najboljih igrača Dubaija ove sezone.
Amerikanac u proseku beleži 15,8 poena, 4,3 skoka i 2,2 asistencije za oko 30 minuta po utakmici.
Bejkon je u Ujedinjene Arapske Emirate stigao letos iz Zenita.
Dubai trenutno drži 13. mesto na tabeli Evrolige sa skorom 5-6.
