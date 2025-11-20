"RESTRIKCIJE? KAKVE RESTRIKCIJE?!" DŽordan Nvora o najnovijim vestima iz KK Crvena zvezda

DOBRE vesti sačekale su navijače Crvene zvezde. Džordan Nvora se vraća na teren i biće u sastavu protiv Valensije.

FOTO: Ata images

Najbolji strelac crveno-belih jedva je dočekao povratak na parket posle oporavka od povrede.

- Trener i ekipa su uradili sjajan posao. Držali su formu, tim je pobeđivao i izgledao odlično, što mi je dalo prostora da se potpuno oporavim. Sada se osećam mnogo bolje i zaista sam uzbuđen što ponovo ulazim u ritam - rekao je Nvora okupljenim novinarima u "Beogradskoj areni".

Naveo je da nije još na 100 odsto, ali da je blizu tog nivoa.

- Polako dolazim do 100%. Dovoljno sam spreman da zaigram, to mogu sa sigurnošću da kažem. Osećam da mogu da pomognem timu, što se tiče minutaže, koliko ja znam nema nikakvih restrikcija - zaključio je Nvora.

Podsetimo, utakmica Valensija - Crvena zvezda igra se u petak od 21 čas u "Roig areni".

