"RESTRIKCIJE? KAKVE RESTRIKCIJE?!" DŽordan Nvora o najnovijim vestima iz KK Crvena zvezda
DOBRE vesti sačekale su navijače Crvene zvezde. Džordan Nvora se vraća na teren i biće u sastavu protiv Valensije.
Najbolji strelac crveno-belih jedva je dočekao povratak na parket posle oporavka od povrede.
- Trener i ekipa su uradili sjajan posao. Držali su formu, tim je pobeđivao i izgledao odlično, što mi je dalo prostora da se potpuno oporavim. Sada se osećam mnogo bolje i zaista sam uzbuđen što ponovo ulazim u ritam - rekao je Nvora okupljenim novinarima u "Beogradskoj areni".
Naveo je da nije još na 100 odsto, ali da je blizu tog nivoa.
- Polako dolazim do 100%. Dovoljno sam spreman da zaigram, to mogu sa sigurnošću da kažem. Osećam da mogu da pomognem timu, što se tiče minutaže, koliko ja znam nema nikakvih restrikcija - zaključio je Nvora.
Podsetimo, utakmica Valensija - Crvena zvezda igra se u petak od 21 čas u "Roig areni".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
20. 11. 2025. u 13:02
SUSPENZIJA PO HITNOM POSTUPKU: Stefanos Cicipas kažnjen sa godinu dana
20. 11. 2025. u 14:41
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
19. 11. 2025. u 19:55
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
20. 11. 2025. u 08:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)