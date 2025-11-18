Košarka

"VIŠE NIKO NEĆE DA IGRA!" Čima Moneke otkrio kad se vraća u tim Zvezde i - još ponešto (VIDEO)

18. 11. 2025. u 18:45

ČIMA Moneke je od početka sezone jedan od najboljih igrača Crvene zvezde. Nigerijac je zbog povrede propustio poslednje tri utakmice, a sad je saopštio dobru vest za navijače.

ВИШЕ НИКО НЕЋЕ ДА ИГРА! Чима Монеке открио кад се враћа у тим Звезде и - још понешто (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/Jadranka Ilić

On je otkrio da će vratiti na teren u narednoj utakmici koju crveno-beli igraju u najkvalitetnijem evropskom takmičenju.

- Igraću protiv Valensije. To je najvažnije – osećam se dobro - rekao je Moneke za "Amerikanos 24".

Istakao je i to da posle sjajnih rezultat više niko ne želi da igra protiv Zvezde.

- Izgradili smo identitet. Sada znamo šta možemo da očekujemo od nas samih, a što je važnije – i drugi znaju šta da očekuju. Niko ne želi da igra protiv nas sada, nebitno ko je domaćin - zaključio je krilni centar.

Borbeni Nigerijac je govorio o još nekim stvarima vezanim za košarku i ekipu sa Malog Kalemegdana.

Podsetimo, Moneke ove sezone prosečno beleži 15,3 poena, 7,3 skokova, 1,7 asistenciju i 1,1 ukradenu loptu po utakmici.

Crvena zvezda u petak od 21 sat gostuje Valensiji u 12. kolu Evrolige.

