"KAKVO KIDANJE!" Saša Obradović posle poraza Zvezde otkrio novi peh, ali i poručio: Više smo se žalili nego što smo igrali!

Новости онлине

17. 11. 2025. u 20:12

Trener KK Crvena zvezda Saša Obradović govorio je na vrlo zanimljiv način nakon novog poraza u ABA ligi.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Podsetimo, Cedevita Olimpija je savladala crveno-bele u 7. kolu regionalnog nadetanja, posle čega je Obradović ovako započeo obraćanje na konferenciji za novinare u Ljubljani:

- Čestitke Cedeviti na pobedi. Samo kratko: nismo se adaptirali na sudijski kriterijum. On može da bude ovakav ili onakav, ali mi moramo bolje to da radimo... Čisto, da znamo bolje u tim momentima... Ovo je bila čista plej-of utakmica, čvrsta od početka do kraja, 40 minuta kidanja. Mi smo se više žalili nego što smo igrali. To je samo komentar na ovu utakmicu - rekao je Zvezdin trener.

Upitan zašto nije igrao oporavljeni Džordan Nvora dao je zanimljiv odgovor:

- Nvora je trebao da bude i sada, ali taman je završio sa jednom (povredom) malo se ukočio... Biće sad na raspolaganju i on i Moneke. Ali, to i jeste stvarnost, svaki put se treba adaptirati na neke situacije koje nisu predvidive. 'Ajde, dobro, nađeš nekad način, ali ne možeš uvek! - zaključio je Saša Obradović.

Foto: Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Zvezdu u petak od 21 očekuje evroligaško gostovanje Valensiji, potom i u Beču novajliji u ABA ligi, a onda joj sledi "dupli program" u eliti - 26. novembra igra protiv Olimpijakosa kod kuće, a 5. decembra protiv Barselone.

Statistika, Cedevita Olimpija - Crvena zvezda

ABA liga, 7. kolo

Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 87:86 (23:16, 25:28, 17:22, 22:20)
Ljubljana - Hala: Stožice; Gledalaca: 6.21; Sudije: Hordov, Radojković, Mustapić
Cedevita Olimpija: Stjuart 11, Gibson 18, Džirard, Radović 2, Nikolić 14p, 7as, 5sk, 3iz, Huindo 6, Blažič 10, Cerkvenik, Škara 10, Čugkaz 9, Daneu, Kenedi 7p, 5sk, 2as, 1bl
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 14p, trojke 1/5, 2sk, 5as, 5 iz, Plavšić 15p, 7sk, 1as, 1uk, Miljenović 7p, trojke 1/1, 2as, 1uk, 1iz, Batler 9p, trojke 1/2, 2sk, 2as, 2iz, 1uk, Davidovac 6p, 1sk, 1as, 1bl, Kalinić 7p, 2as, 2uk, 2iz, Dobrić 2p, 4sk, Stojković nije igrao, Motiejunas 2p, 4sk, 2iz, Odželaj 18p, trojke 4/5, 3as, 2sk, 1iz, Dos Santos 6p, trojke 1/2, 1sk, 2as, 2uk, 2iz

