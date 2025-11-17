SRBIN VILIJAM RIS MILVUD U CENTRU PAŽNJE: Kadeti Srbije poraženi od Turske na kraju 1. runde kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije (U17) poražena je večeras u Pančevu od selekcije Turske rezultatom 3:2 u meču poslednjeg, trećeg kola Sedme grupe prvog kruga kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2026.

Prvo mesto na tabeli osvojila je Turska sa devet bodova, dok je Srbija druga sa šest. Reprezentacije Turske i Srbije su i pre poslednjeg kola izborile plasman u elitnu rundu kvalifikacija za plasman na EP 2026.



U drugom meču poslednjeg, trećeg kola Sedme grupe, selekcije Malte i Bosne i Hercegovine su odigrale bez pobednika, 2:2. Selekcije Malte i BiH su u prvom krugu kvalifikacija osvojile po bod.



Golove za Srbiju na večerašnjem duelu protiv Turske postigli su Ognjen Matanović u 24. i Vilijam Ris Milvud u 55. minutu. On je, podsetimo, rođen u Australiji, igra na krilnoj poziciji, a pre dve godine je iz podmlatka Zvezde prešao u Partizan.

U selekciji Turske u listu strelaca upisali su se Ali Demirbilek u 26, Ada Juzgec u 61. i Jagiz Sen u 68. minutu.







U17 Evropsko prvenstvo će biti održano od 25. maja od 7. juna 2026. godine u Estoniji.

