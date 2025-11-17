Košarka

SRBIN VILIJAM RIS MILVUD U CENTRU PAŽNJE: Kadeti Srbije poraženi od Turske na kraju 1. runde kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo

Новости онлине

17. 11. 2025. u 19:47

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije (U17) poražena je večeras u Pančevu od selekcije Turske rezultatom 3:2 u meču poslednjeg, trećeg kola Sedme grupe prvog kruga kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2026.

СРБИН ВИЛИЈАМ РИС МИЛВУД У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ: Кадети Србије поражени од Турске на крају 1. рунде квалификација за пласман на Европско првенство

FOTO: FSS

Prvo mesto na tabeli osvojila je Turska sa devet bodova, dok je Srbija druga sa šest. Reprezentacije Turske i Srbije su i pre poslednjeg kola izborile plasman u elitnu rundu kvalifikacija za plasman na EP 2026.


U drugom meču poslednjeg, trećeg kola Sedme grupe, selekcije Malte i Bosne i Hercegovine su odigrale bez pobednika, 2:2. Selekcije Malte i BiH su u prvom krugu kvalifikacija osvojile po bod.


Golove za Srbiju na večerašnjem duelu protiv Turske postigli su Ognjen Matanović u 24. i Vilijam Ris Milvud u 55. minutu. On je, podsetimo, rođen u Australiji, igra na krilnoj poziciji, a pre dve godine je iz podmlatka Zvezde prešao u Partizan.

Foto: FOTO: FSS

POGLEDAJ GALERIJU

U selekciji Turske u listu strelaca upisali su se Ali Demirbilek u 26, Ada Juzgec u 61. i Jagiz Sen u 68. minutu.


Drugi krug kvalifikacija za plasman na EP 2026. na programu je na proleće naredne godine.


U17 Evropsko prvenstvo će biti održano od 25. maja od 7. juna 2026. godine u Estoniji.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju

Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju