DUBAI POBEDIO U BEOGRADU! Novi trijumf ekipe Filipa Petruševa i Alekse Avramovića
Košarkaši FMP-a poraženi su večeras u Železniku od ekipe Dubaija rezultatom 107:91 (25:19, 27:22, 27:26, 28:24) u utakmici sedmog kola grupe A regionalne ABA lige.
Najefikasniji u ekipi iz Železnika bio je Džošua Skot sa 27 poena, dok je Filip Barna dodao 24.
Kod gostiju, najbolji je bio Redžan Elis, koji je postigao 28 poena, dok je Džastin Anderson ubacio 18.
Srpski reprezentativac Aleksa Avramović ovoga puta nije ulazio u igru za Dubai, a njegov kolega iz državnog tima, Filip Petrušev, meč je završio sa 11 poena.
Košarkaši Dubaija se nalaze na prvom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa sedam pobeda, dok je FMP na petoj poziciji sa učinkom 3/3.
Košarkaši FMP-a će u narednom, osmom kolu regionalnog takmičenja dočekati Kluž, dok će Dubai biti slobodan.
