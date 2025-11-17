Košarka

OGLASIO SE DENVER! Evo šta se dešava sa Nikolom Jokićem pred Čikago

17. 11. 2025. u 08:23

FOTO: Tanjug/AP

Denver je objavio je zvanični lekarski bilten uoči duela protiv Čikago Bulsa, a najvažnija vest za navijače u Srbiji jeste da bi Nikola Jokić trebalo da bude na raspolaganju treneru Davidu Adelmanu

Najbolji igrač Nagetsa nalazi se u kategoriji “probable” zbog povrede levog zgloba šake, što znači da se očekuje da nastupi, osim ako se stanje ne pogorša do samog početka meča. S obzirom na to da je Jokić navikao da igra i sa manjim povredama, šanse da ga vidimo na parketu veoma su velike.

Mnogo više dileme ima oko dvojice saigrača. Kem Džonson (povreda desnog bicepsa) i Džulijan Stroter (bol u donjem delu leđa) vode se kao “questionable”, pa će njihovo učešće biti procenjeno pred sam početak utakmice.

Najlošije vesti tiču se Kristijana Brauna, koji je zbog uganuća levog skočnog zgloba označen kao “out”, te će duel sa Čikagom sigurno propustiti. 

Denver je impresivno počeo sezonu sa 10-2, bolja je samo Oklahoma sa 13-1 na zapadnoj strani, istočnu predvode Pistonsi sa 11-2. Denver je kao domaćin na 6-0, a Bulse će dočekati u noći između ponedeljka i utorka u 3.00 po srednjeevropskom vremenu.

Prethodno, Jokić je ponovo demonstrirao šta znači biti svestran košarkaš. Poslednji meč je završio sa tripl-dabl učinkom od 27 poena, 11 skokova i 11 asistencija. Tako je vodio ekipu Denvera do druge uzastopne pobede nad Minesotom (123:112).

Zauzeo je još i vodeću poziciju na najnovijoj listi kandidata za najkorisnijeg igrača (MVP) NBA lige.

