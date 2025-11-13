Košarka

VANREDNO SAOPŠTENJE CRVENE ZVEZDE! Hitno se oglasili i javili loše vesti

Новости онлине

13. 11. 2025. u 13:40

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće od 20.00 ekipu Monaka u Beogradskoj areni, u okviru 11. kola Evrolige.

ВАНРЕДНО САОПШТЕЊЕ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ! Хитно се огласили и јавили лоше вести

FOTO: M. Vukadinović

Povrede su osakatile i drugog srpskog tima u Evroligi. Slično kao i Partizan i Crvena zvezda muku muči sa povredama bitnih igrača, a tim povodom izdali su i novo saopštenje koje prenosimo u celosti.

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je detaljnim pregledima po dolasku u Beograd utvrđeno da je naš centar Ebuka Izundu doživeo distorziju skočnog zgloba, koja će ga uz period oporavka i povratak u takmičarsku formu – odvojiti od terena u narednom periodu. Stepen distorzije koji je utvrđen nakon pregleda i “očitavanja” magnetne rezonance u četvrtak, pokazao je da je reč o distorziji skočnog zgloba ali u blažem obliku bez strukturalnih oštećenja i težih posledica, a naš centar je već počeo sa terapijama i procesom oporavka.

- Krilni centar Čima Moneke doživeo je blažu povredu aduktora longusa koja uz terapije zahteva mirovanje, i on pored činjenice da se očekuje njegov brz povratak na teren, neće biti u mogućnosti da pomogne ekipi u četvrtak uveče. Istovremeno, Džordan Nvora je potpuno u trenažnom procesu i o njegovom povratku na teren odluka će biti doneta neposredno pred početak utakmice sa ekipom Monaka. Naš bek Devonte Grejem takođe se nalazi u trenažnom procesu i vrlo je blizu povratka na teren, ali neće nastupiti na večerašnjoj utakmici u Beogradu.

- KK Crvena zvezda još jednom apeluje na sve Zvezdaše, košarkašku javnost i medije, da se o zdravstvenom stanju naših prvotimaca informišu isključivo na zvaničnim nalozima kluba - stoji u saopštenju crveno-belih.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska -Srbija

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska -Srbija