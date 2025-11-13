VANREDNO SAOPŠTENJE CRVENE ZVEZDE! Hitno se oglasili i javili loše vesti

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće od 20.00 ekipu Monaka u Beogradskoj areni, u okviru 11. kola Evrolige.

Povrede su osakatile i drugog srpskog tima u Evroligi. Slično kao i Partizan i Crvena zvezda muku muči sa povredama bitnih igrača, a tim povodom izdali su i novo saopštenje koje prenosimo u celosti.

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je detaljnim pregledima po dolasku u Beograd utvrđeno da je naš centar Ebuka Izundu doživeo distorziju skočnog zgloba, koja će ga uz period oporavka i povratak u takmičarsku formu – odvojiti od terena u narednom periodu. Stepen distorzije koji je utvrđen nakon pregleda i “očitavanja” magnetne rezonance u četvrtak, pokazao je da je reč o distorziji skočnog zgloba ali u blažem obliku bez strukturalnih oštećenja i težih posledica, a naš centar je već počeo sa terapijama i procesom oporavka.

- Krilni centar Čima Moneke doživeo je blažu povredu aduktora longusa koja uz terapije zahteva mirovanje, i on pored činjenice da se očekuje njegov brz povratak na teren, neće biti u mogućnosti da pomogne ekipi u četvrtak uveče. Istovremeno, Džordan Nvora je potpuno u trenažnom procesu i o njegovom povratku na teren odluka će biti doneta neposredno pred početak utakmice sa ekipom Monaka. Naš bek Devonte Grejem takođe se nalazi u trenažnom procesu i vrlo je blizu povratka na teren, ali neće nastupiti na večerašnjoj utakmici u Beogradu.

- KK Crvena zvezda još jednom apeluje na sve Zvezdaše, košarkašku javnost i medije, da se o zdravstvenom stanju naših prvotimaca informišu isključivo na zvaničnim nalozima kluba - stoji u saopštenju crveno-belih.

