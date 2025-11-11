"ČEGA SE ON PLAŠI"? Vlade Đurović razočaran, posebno kritikovao jednog igrača Zvezde nakon Dubaija

Nekadašnji košarkaški trener Vlade Đurović je odmah posle poraza crveno-belih u Dubaiju (102:86) izneo svoju analizu u studiju "Arena sport" televizije.

STAV Vlade Đurović/FOTO: N. Paraušić

Zamerio je na zalaganju u odbrani, a posebno je istakao jednog igrača.

- Nije ovo katastrofa. Nisam ni bio optimista. Rekao sam da Zvezdi treba jedna pobeda iz ove dve utakmice. Nedostaju Nvora i Moneke, ali sam razočaran startnom postavom koja je ušla mekano. Trebalo je da uđu ratnički, kao Partizan protiv Olimpijakosa.

Baš me je razočarao mali Miljenović. Preko celog terena Rajt dribla i daje koš, a on ne pravi faul. Pa čega se on plaši? Pa on treba da igra tri minuta, da napravi pet faulova i da bude zadovoljan. Niko nije pravio faulove. Jago je jedini pravio dobre faulove i izmenio je utakmicu u nastavku svojim ulaskom, iako ništa konkretno nije uradio. Tim načinom igre Zvezda je uspela da uđe u egal. Mora da se uđe ratnički, da se tuče, a ovako ne može.

Iz protivničkog tima je pohvalio Aleksu Avramovića, koji se uspešno vratio na teren posle povrede.

- Razbila su nas četiri igrača sa prostora bivše Jugoslavije - Kamenjaš Bosanac, Prepelič Slovenac i naši Avramović i Petrušev. Znao sam da će da bude ovako, jer Avramović može da promeni tok svake utakmice, gde god da igra. Dugo je odsustvovao, a da odigra obnako, svaka mu člast. Plakanje sada ne koristi nikome. Ako su ova dvojica teže povređeni, onda je Zvezda stvarno u vrlo teškom položaju. Ne treba plakati za ovom utakmicom, nego se okrenuti ekipi Monaka. Razočaravajuća odbrana, 102 poena su previše, naglasio je Đurović.

BONUS VIDEO: Oni su naš ponos! Posle Đokovića, Jokiću uručeno značajno priznanje