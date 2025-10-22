"BIO SAM JA ZDRAV I ZA PRETHODNU UTAKMICU..." Ognjen Dobrić pred Zvezda - Baskonija otkrio šta se desilo

Kapiten košarkaša Crvene zvezde Ognjen Dobrić izjavio je danas pred utakmicu šestog kola Evrolige da očekuje da će njegova ekipa nastaviti sa nizom pobeda protiv Baskonije.

FOTO: M. Vukadinović

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 21 sat Baskoniju u Beogradskoj areni.

"Najbitnije je da sam sada zdrav. Nadam se da ću pomoći timu koliko mogu, mada im sada ne treba pomoć. Igraju momci dobro, nadam se da neću to poremetiti. Blizu sam povratku, zato sam ovih dana naporno trenirao. Bio sam zdrav i za Iliriju, ali sam preskočio tu utakmicu jer nisam bio spreman. Sve sam bliži nekom svom ritmu", rekao je Dobrić na konferenciji za medije.



On je naveo da je Zvezda od početka sezone prošla kroz turbulentan period.

"Krenuli smo loše. Nekako se osećala nervoza, ne mogu da kažem loša atmosfera, ali nije sve funkcionisalo kako smo zamislili. Došlo je do promene, ona pobeda u Istanbulu nas je pokrenula pa posle sa Sašom Obradovićem i ovaj niz pobeda što smo napravili. Sada sve funkcioniše kako treba. Nadam se da ćemo tako nastaviti, počevši sad od Baskonije", izjavio je košarkaš Crvene zvezde.

Dobrić je istakao da je novi trener Crvene zvezde Saša Obradović doneo energiju u tim.

"U ovom ritmu utakmica nemamo mnogo treninga, ne može da se promeni mnogo stvari. Ali energiju jeste promenio, neke uloge i to je dalo rezultate. Obradović je radio na sebi, to se vidi. Staloženiji je, mirniji, zna u svakom trenutku utakmice šta radi. To daje rezultate. Videlo se i kroz njegovu istoriju, u Monaku gde je imao najviše uspeha. Došao je ovde sa velikom energijom, da pomogne, postavio nam je taj pobednički mentalitet koji nas drži i sada", rekao je Dobrić.

Zvezda se nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa tri pobede i dva poraza, dok je Baskonija na poslednjoj, 20. poziciji sa učinkom 0-5.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć