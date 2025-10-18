BASKONIJA SE POJAČALA PRED ZVEZDU: Amerikanac stigao u Vitoriju!
AMERIČKI košarkaš Kobi Simons potpisao je dvomesečni ugovor sa Baskonijom, saopštio je danas ovaj španski klub.
Kako ističi čelnici tima iz Vitorije, po isteku pomenutog ugovora moguć je nastavak saradnje do kraja sezone.
Ovaj 28-godišnji bek je svojevremeno odigrao 42 meča u NBA ligi nastupajući za Memfis, Klivlend, Šarlot i Toronto, čiji je član bio u sezoni 2023/24. Prošle sezone je igrao u Kini za Džeđang.
Simons će u Evroligi imati pravo igranja za Baskoniju već u četvrtak, kad klub iz Vitorije gostuje Crvenoj zvezdi u meču 6. kola.
Baskonija je reagovala dovođenjem Simonsa zbog velikog broja povreda u ekipi. U petak, u porazu od Partizana kod kuće (79:91), nisu mogli da igraju Markus Hauard, Trent Forest i Rodions Kuruc.
