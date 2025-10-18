BASKONIJA SE POJAČALA PRED ZVEZDU: Amerikanac stigao u Vitoriju!

AMERIČKI košarkaš Kobi Simons potpisao je dvomesečni ugovor sa Baskonijom, saopštio je danas ovaj španski klub.

FOTO: Profimedia

Kako ističi čelnici tima iz Vitorije, po isteku pomenutog ugovora moguć je nastavak saradnje do kraja sezone.

Ovaj 28-godišnji bek je svojevremeno odigrao 42 meča u NBA ligi nastupajući za Memfis, Klivlend, Šarlot i Toronto, čiji je član bio u sezoni 2023/24. Prošle sezone je igrao u Kini za Džeđang.

Simons će u Evroligi imati pravo igranja za Baskoniju već u četvrtak, kad klub iz Vitorije gostuje Crvenoj zvezdi u meču 6. kola.

Baskonija je reagovala dovođenjem Simonsa zbog velikog broja povreda u ekipi. U petak, u porazu od Partizana kod kuće (79:91), nisu mogli da igraju Markus Hauard, Trent Forest i Rodions Kuruc.

✍️ Kobi Simmons refuerza el puesto de base de Baskonia



📰https://t.co/DRUuAlV1W9



El jugador estadounidense se une a las filas baskonistas con un contrato de dos meses y llegará en los próximos días a Vitoria-Gasteiz. Ongi etorri, Kobi! pic.twitter.com/C4JcR9Fzhx — Baskonia (@Baskonia) October 18, 2025

