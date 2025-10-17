ZVEZDA RAZBILA REAL, A TRENER... Saša Obradović izneo prve utiske nako podviga
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su u 5. kolu Evrolige Real Madrid, nakon pobede 90:75, Saša Obradović izneo je svoje utiske.
- Protiv Žalgirisa nismo pobedili dugo, nema pravila. Bitno je kako smo igrali. Zaustavili smo Real u nekim trenucima i baš sam srećan zbog toga. Sve je na našoj strani. Treba da radimo sada na oporavku i da povređene igrače vratimo u sistem. Treba da nastavimo sa čvrstom igrom. Sezona je puna uspona i padova, ali treba da nastavimo sa radom, rekao je Obradović.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
JEZIVO! Pojavio se snimak smrti mladog fudbalera (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
17. 10. 2025. u 12:46
NIJE PIKSI JEDINI! Evo ko je još napustio reprezentaciju Srbije posle debakla od Albanije
17. 10. 2025. u 11:25
TOTALNI HAOS U SVETU TENISA! Srbin nije hteo da pruži ruku rivalu nakon meča
17. 10. 2025. u 08:20
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)