ZVEZDA RAZBILA REAL, A TRENER... Saša Obradović izneo prve utiske nako podviga

Košarkaši Crvene zvezde dočekali su u 5. kolu Evrolige Real Madrid, nakon pobede 90:75, Saša Obradović izneo je svoje utiske.

FOTO: Ata images

- Protiv Žalgirisa nismo pobedili dugo, nema pravila. Bitno je kako smo igrali. Zaustavili smo Real u nekim trenucima i baš sam srećan zbog toga. Sve je na našoj strani. Treba da radimo sada na oporavku i da povređene igrače vratimo u sistem. Treba da nastavimo sa čvrstom igrom. Sezona je puna uspona i padova, ali treba da nastavimo sa radom, rekao je Obradović.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja