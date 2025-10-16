Košarka

ZVEZDA SE OGLASILA SAOPŠTENJEM: Pomeren termin odigravanja utakmice crveno-belih i to zbog fudbala

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 10. 2025. u 20:54

KOŠARKAŠKI klub Crvena zvezda danas se oglasio saopštenjem.

ЗВЕЗДА СЕ ОГЛАСИЛА САОПШТЕЊЕМ: Померен термин одигравања утакмице црвено-белих и то због фудбала

FOTO: KK Crvena zvezda

Klub sa Malog Kalemegdana oglasio se zbog promene termina meča sa Panatinaikosom, koji se igra u okviru 9, kola Evrolige. Utakmica će se igrati dan ranije.

- KK Crvena zvezda Meridianbet obavešten je u četvrtak od strane Evrolige da je termin utakmice 9.kola sa Panatinaikosom na zahtev našeg kluba pomeren.

Utakmica će se igrati 05.11.2025.godine (sreda), umesto ranije planiranog i zakazanog termina - četvrtak 06.11.2025. godine.

Meč će se igrati u sredu od 20 časova u Beogradskoj Areni.

Do pomeranja termina došlo je uz zajedničku saradnju i međusobni dogovor oba kluba, vlasnika TV prava i Evrolige.

Ovaj duel pomeren je na zahtev KK Crvena zvezda kako ne bi došlo do preklapanja ove utakmice, sa utakmicom Lige Evrope koju naš fudbalski tim igra dan kasnije 06.11.2025.godine u Beogradu protiv francuskog Lila.

Novim rasporedom i usvajanjem našeg zahteva od strane Evrolige, svi Zvezdaši biće u prilici da uživaju i pruže podršku u dve izuzetno važne utakmice, našim košarkašima, kao i fudbalerima - navodi se u saopštenju crveno-belih.

