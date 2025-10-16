Košarka

BIVŠI CENTAR ZVEZDE IMA NOVI KLUB: Alen Omić karijeru nastavlja u Turskoj

Filip Milošević

16. 10. 2025. u 18:09

Doskorašnji košarkaš Budućnosti, Alen Omić, novi je košarkaš turskog Merkezefendija.

БИВШИ ЦЕНТАР ЗВЕЗДЕ ИМА НОВИ КЛУБ: Ален Омић каријеру наставља у Турској

Foto: ABA liga

Posle skoro deset godina - Omić se vraća u tursko prvenstvo, koje je igrao 2016. godine kao član Efesa. 

Bivši igrač Zvezde je igrao za još mnogo timova - od Olimpije i Gran Kanerije, preko Efesa, Hapoela, Budućnosti, Huventuda...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu