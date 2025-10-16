BIVŠI CENTAR ZVEZDE IMA NOVI KLUB: Alen Omić karijeru nastavlja u Turskoj
Doskorašnji košarkaš Budućnosti, Alen Omić, novi je košarkaš turskog Merkezefendija.
Posle skoro deset godina - Omić se vraća u tursko prvenstvo, koje je igrao 2016. godine kao član Efesa.
Bivši igrač Zvezde je igrao za još mnogo timova - od Olimpije i Gran Kanerije, preko Efesa, Hapoela, Budućnosti, Huventuda...
