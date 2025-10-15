Košarka

MAKABI PISAO EVROLIGI: "Ponos Izraela" želi da se vrati u Tel Aviv

Časlav Vuković

15. 10. 2025. u 18:58

MAKABI iz Tel Aviva već nekoliko godina igra u Beogradu kao "domaćin", ali možda bi to uskoro moglo da se promeni.

МАКАБИ ПИСАО ЕВРОЛИГИ: Понос Израела жели да се врати у Тел Авив

FOTO: Profimedia

Kako prenosi portal "ONE", "ponos Izraela" je poslao pismo na adresu Evrolige, sa zahtevom da dozvoli povratak tamošnjim klubovima u njihove dvorana za mečeve na međunarodnoj pozornici. Takođe se dodaje da je to uradio i u ime Hapoel iz Tel Aviva i Jerusalima.

Ističe se i to da bi ovakav potez bio veliki korak za povratak košarke u Izrael, gde bi gostovali najbolji klubovi Evrope.

Razlog za to je prekid rata. Ipak, da bi se to desilo 13 deoničara elitnog takmičenja moraće da glasa, s tim da većina bude za povratak u Tel Aviv.

Podsetimo, Makabi svoje mečeve kao domaćin igra u hali "Aleksandar Nikolić", dok Hapoel Jerusalim koristi dvoranu "Ranko Žeravica".

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMA I POEZIJA U SLUŽBI HUMANOSTI: Predstava „Bogojavljenje“ oduševila publiku u Fondaciji Mozzart

DRAMA I POEZIJA U SLUŽBI HUMANOSTI: Predstava „Bogojavljenje“ oduševila publiku u Fondaciji Mozzart