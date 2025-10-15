MAKABI PISAO EVROLIGI: "Ponos Izraela" želi da se vrati u Tel Aviv
MAKABI iz Tel Aviva već nekoliko godina igra u Beogradu kao "domaćin", ali možda bi to uskoro moglo da se promeni.
Kako prenosi portal "ONE", "ponos Izraela" je poslao pismo na adresu Evrolige, sa zahtevom da dozvoli povratak tamošnjim klubovima u njihove dvorana za mečeve na međunarodnoj pozornici. Takođe se dodaje da je to uradio i u ime Hapoel iz Tel Aviva i Jerusalima.
Ističe se i to da bi ovakav potez bio veliki korak za povratak košarke u Izrael, gde bi gostovali najbolji klubovi Evrope.
Razlog za to je prekid rata. Ipak, da bi se to desilo 13 deoničara elitnog takmičenja moraće da glasa, s tim da većina bude za povratak u Tel Aviv.
Podsetimo, Makabi svoje mečeve kao domaćin igra u hali "Aleksandar Nikolić", dok Hapoel Jerusalim koristi dvoranu "Ranko Žeravica".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
