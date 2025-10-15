MAKABI PISAO EVROLIGI: "Ponos Izraela" želi da se vrati u Tel Aviv

MAKABI iz Tel Aviva već nekoliko godina igra u Beogradu kao "domaćin", ali možda bi to uskoro moglo da se promeni.

FOTO: Profimedia

Kako prenosi portal "ONE", "ponos Izraela" je poslao pismo na adresu Evrolige, sa zahtevom da dozvoli povratak tamošnjim klubovima u njihove dvorana za mečeve na međunarodnoj pozornici. Takođe se dodaje da je to uradio i u ime Hapoel iz Tel Aviva i Jerusalima.

Ističe se i to da bi ovakav potez bio veliki korak za povratak košarke u Izrael, gde bi gostovali najbolji klubovi Evrope.

Razlog za to je prekid rata. Ipak, da bi se to desilo 13 deoničara elitnog takmičenja moraće da glasa, s tim da većina bude za povratak u Tel Aviv.

Podsetimo, Makabi svoje mečeve kao domaćin igra u hali "Aleksandar Nikolić", dok Hapoel Jerusalim koristi dvoranu "Ranko Žeravica".

