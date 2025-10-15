Košarka

FENER SE MUČI, ALI TRENER JE SIGURAN: Prvak Evrope sprema novi ugovor za Šarunasa Jasikevičijusa

Časlav Vuković

15. 10. 2025. u 16:40

FENERBAHČE je loše počeo sezonu u Evroligi. Aktuelni prvak Evrope je u prve četiri utakmice zabeležio jednu pobedu i tri poraza, ali uprkos tome čelnici kluba veruju Šarunasu Jasikevičijusu.

ФЕНЕР СЕ МУЧИ, АЛИ ТРЕНЕР ЈЕ СИГУРАН: Првак Европе спрема нови уговор за Шарунаса Јасикевичијуса

FOTO: Tanjug/AP

Kako mu i ne bi verovali, kad je velikana iz Isanbula prošle sezone odveo do trona u najelitnijem košarkaškom takmičenju.

Predsednik Fenerbahčea, Sadetin Saran, otkrio je da se radi na produžetku saradnje sa litvanskim stručnjakom.

- Razgovarao sam sa Šarasom jutros. Tim ima nekih nedostataka i povreda, pa verujem da ćemo se poboljšati. Učinićemo sve što možemo da produžimo Šarasov ugovor - rekao je Saran za klupsku televiziju.

Podsetimo, Fenerbahče će imati priliku da seriju od tri poraza u Evroligi prekine u četvrtak kad od 19.45 dočekuje minhenski Bajern.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

