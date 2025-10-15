FENER SE MUČI, ALI TRENER JE SIGURAN: Prvak Evrope sprema novi ugovor za Šarunasa Jasikevičijusa
FENERBAHČE je loše počeo sezonu u Evroligi. Aktuelni prvak Evrope je u prve četiri utakmice zabeležio jednu pobedu i tri poraza, ali uprkos tome čelnici kluba veruju Šarunasu Jasikevičijusu.
Kako mu i ne bi verovali, kad je velikana iz Isanbula prošle sezone odveo do trona u najelitnijem košarkaškom takmičenju.
Predsednik Fenerbahčea, Sadetin Saran, otkrio je da se radi na produžetku saradnje sa litvanskim stručnjakom.
- Razgovarao sam sa Šarasom jutros. Tim ima nekih nedostataka i povreda, pa verujem da ćemo se poboljšati. Učinićemo sve što možemo da produžimo Šarasov ugovor - rekao je Saran za klupsku televiziju.
Podsetimo, Fenerbahče će imati priliku da seriju od tri poraza u Evroligi prekine u četvrtak kad od 19.45 dočekuje minhenski Bajern.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
OGLASIO SE DULE SAVIĆ! Zvezdina legenda zaprepastila fudbalski svet
14. 10. 2025. u 11:54
TRESE SE MALI KALEMEGDAN! Crvena zvezda dovodi ultra pojačanje
15. 10. 2025. u 10:10
EVO KO ĆE BITI NOVI TRENER ZVEZDE! Italijani otkrili naslednika Vladana Milojevića
15. 10. 2025. u 12:44
SVET SPORTA U ŠOKU! Silovana medicinska sestra u kući Mihaela Šumahera
15. 10. 2025. u 12:03
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)