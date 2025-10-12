TRESE SE HUMSKA! Da li se to ljubimac grobara vraća u Partizan?

Grobari sanjaju povratak Dantea Egzuma, jer je upravo u Beogradu u sezoni 2022/23, reprezentativac Australije igrao najbolju košarku u poslednjih nekoliko godina.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Trener Dalasa još uvek nije siguran da li će dati Egzumu šansu u sezoni koja uskoro kreće. Podsetimo, Dante je već duže vreme povređen.

- Dante ima problema sa kolenom, to je već odložilo njegove pripreme za novu sezonu. Dobro ćemo razmisliti i pogledati situaciju, a do tada on neće biti u timu - izjavio je Kid za Dalas Hups Žurnal.

FOTO: M. Vukadinović

