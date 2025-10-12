LOŠE VESTI ZA PANATINAIKOS: Povredio se Kendrik Nan
Loše vesti stigle su Panatinaikos iz Atine nekoliko sati pre velikog derbija - povredio se Kendrik Nan.
On je dobio udarac u desno koleno u subotu, a uprkos tome pokušao je da trenira u nedelju, ali mu se stanje malo pogoršalo, što ga je sprečilo da obavi trening.
Sigurno ga neće biti za današnji duel sa Olimpijakosom (18 časova), a ostaje da se vidi da li će biti spreman za duplo kolo Evrolige naredne sedmice.
