LOŠE VESTI ZA PANATINAIKOS: Povredio se Kendrik Nan

Loše vesti stigle su Panatinaikos iz Atine nekoliko sati pre velikog derbija - povredio se Kendrik Nan.

Foto: Profimedia

On je dobio udarac u desno koleno u subotu, a uprkos tome pokušao je da trenira u nedelju, ali mu se stanje malo pogoršalo, što ga je sprečilo da obavi trening.

Sigurno ga neće biti za današnji duel sa Olimpijakosom (18 časova), a ostaje da se vidi da li će biti spreman za duplo kolo Evrolige naredne sedmice.

