SKANDAL U SPLITU! Navijači Partizana pretučeni posle utakmice u ABA ligi!
OPŠTI haos se dogodio nakon utakmice Split - Partizana u ABA ligi.
Kako prenose hrvatski mediji ispred dvorane na Gripama pretučena su trojica navijača Partizana, dok su sa Gripa rekli da su četiri navijača kluba iz Beograda doputovala na utakmicu i bez ikakvih obeležja su sedeli mirno i gledali utakmicu svog voljenog tima.
- Možemo da potvrdimo kako su nakon košarkaške utakmice na Gripama u blizini dvorane od strane grupe mlađih osoba napadnuta tri srpska državljanina koja su bila na utakmici. Osobe nisu bile najavljene policiji kao službene osobe ili navijači gostujućeg kluba, tako da su izbegle nadzor i osiguranje policije. Dve osobe su povređene i ukazuje im se pomoć. Treća osoba nije povređena - rekli su iz policije za "24 sata.hr".
Podsetimo, Partizan je trijumfovao u 2. kolu ABA lige sa 86:81.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
(24sata.hr)
