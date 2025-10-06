SRBIN JE KAO IKONA! "Neki ljudi veruju u Boga, neki u Alaha, ovi u Denveru u Nikolu Jokića"

Bivši košarkaš Denver Nagetsa, Slovenac Vlatko Čančar, potvrdio je ono što svi već godinama unazad jasno vide, a mnogi ne žele da priznaju - tim iz Kolorada je bez Nikole Jokića jedna prosečna ekipa koja verovatno ne bi mogla ni da sanja plasman u NBA plej-of.

FOTO: Tanjug/AP

Momak koji je šest godina delio svlačionicu sa Srbinom iz prve ruke otkrio je koliko je Nikola Jokić bitan za franšizu iz Kolorada, tim, stručni štab i navijače.

- Mi smo nezahvalni jer očekujemo od Nikole da pravi čuda. Ako stvari idu loše lopta Nikoli... Prekrsti se samo... Neki ljudi veruju u Boga, neki u Alaha, ovi u Denveru u Nikolu. Ikona! Kad dođeš kući poljubiš sliku i ideš da spavaš. Tako je. Prezahvalan sam i cenim što sam bio deo plej-of košarke toliko godina - kazao je u podkastu Edina Avdića košarkaš Milana Vlatko Čančar.

Kaže da bi Nagesti teško videli plej-of NBA lige da nije Nikole Jokića.

- Malo smo nezahvalni. Dok sam bio u Denveru igrao sam svake godine plej-of zahvaljujući Nikoli. Ljudi su nezahvalni jer očekuju da će Denver normalno opet biti u plej-ofu. Ali, da nema Nikole teško da bismo ušli u plej-of. Jeste igra posveća njemu, ali posle Nikole ne znam kog igrača je trener napravio. Marej je ekstra igrač, ali nije dovoljno kostantan da bi bio Ol star. Završavali smo prvi pre Ol stara, ali smo samo jedan bude tamo, ne dva ili tri.

foto: Tviter

Prisetio se Vlatko čuvene priče o početku dominacije Nikole Jokića.

- Ima priča kako je došao vlasnik sa dva papira. PER 36, u 36 minuta kakva je igra i igrač A i igrač B. Oni su mislili Jusuf Nurkić i Nikola Jokić. Ne, bili su Leri Bird i Nikola Jokić. Koga bi izabrao? On rekao igra A, to je Jokić, a igrač B je bio Bird. Mislim da je Džoš Kronki to izvukao... Neko iz ofisa. Tako je krenula igra oko njega. Kada sam došao već je bio Ol star. Eto, kad ostanem bez reči, ne znam kako možeš da napreduješ svake godine kao on. Njemu odgovara Marej, takav bek šuter, ima i Gordona, kad je on došao tada je krenulo još sve gore. Fascinantno mi je da tako dižeš igru i izgledaš dominantnije. Kada sam tek došao nije toliko ni šutirao dvojke, a trojke tek malo. Imao je uvek super šut težak za braniti.

Otkrio je jednu zanimljivost o srpskom centru.

- Jokić voli da igra karte. Pamet je on, nikad nije izašao sa minusom.

Čančar je u podkastu ispričao da, kada ceo tim ode na zajedničku večeru, račun plaća klub. Ali samo do određene brojke.

- Sve što je preko, to mi pokrivamo. Nepisano pravilo je da plaća ovaj koji najviše zarađuje. To budu, je*iga, brojke… Ali to su oni krivi, zato što poručuju vina od po četiri pet hiljada dolara. Ono neko pro*eravanje, nepotrebno, razumeš, vino kao vino… Em smrdi, em kiselo, šta će ti to? Uzmi čoveče vodku, napij se i šta te boli uvo. Amerikanci se povlače, čim se zna da će račun, odmah oni ustaju kao idu da peru ruke… - ispričao je Čančar.

