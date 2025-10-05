VELIKO IZNENAĐENJE U ABA LIGI: Spartak pobedila Budućnost usred Podgorice!
NA startu nove sezone u ABA ligi desilo se veliko iznenađenje. Košarkaši Spartaka pobedili su Budućnost u Podgorici posle produžetka sa 93:97 (31:21, 14:19, 18:19, 20:24, 10:14).
Tim iz glavnog grada Crne Gore je prošle sezone imao samo četiri poraza u regionalnom takmičenju, a jedan je doživeo baš od Subotičana i to takođe u "Morači".
Izabranici Andreja Žakelja su ovu utakmicu sjajno otvorili, posebno napadački što pokazuje rezultat na kraju prve četvrtine - 31:21.
Gosti su do odlaska na veliki odmor uspeli da prepolove prednost rivala - 45:40. Očekivalo se da će domaćin prelomiti meč u drugom poluvremenu, ali umesto toga dogodilo se veliko iznenađenje.
Spartak je u trećem i četvrtom periodu ukupno poveo samo tri puta, no i to je bilo dovoljno da se najpre izbori produžetak, a potom i pobeda.
Odlični su u dodatnih pet minuta bili gosti. Taj deo susreta su otvorili serijom 7:0 i već tad je bilo jasno da će upisati veliku pobedu.
Najefikasniji kod Spartaka bio je Ševon Tompson koji je upisao dabl-dabl učinak od 18 poena i 13 skokova. Olivije Hanlan je brojao do 13. Kod Budućnosti najbolji je bio Rašid Sulejmon sa 16, dok su Jogi Ferel i Oleksandar Kovlijar postigli po 12.
Podgoričani će u 2. kolu ABA lige dočekati Cedevita Olimpiju, a Spartak će u "Dudovoj šumi" ugostiti Beč.
