"GROBARI" NE MOGU DA DOČEKAJU! Posle Murinena, stižu još dva pojačanja u KK Partizan!

Najbolji mladi košarkaš Evrobasketa, Mika Murninen, novi je košarkaš Partizana, ali to neće biti sve što se tiče pojačanja za novu sezonu.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, kako je predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović najavio, "grobari" ne moraju da brinu, pošto će u narednih nekoliko dana parni valjak dovesti još dva košarkaša.

Pretpostavlja se da će jedan stići kao zamena za Frenka Nilikinu koji je otišao u Olimpijakos, kao i igrač na poziciji broj pet, odnosno centar.

Lepe vesti za ljubitelje crno-bele boje pred početak Evrolige i ABA lige...

