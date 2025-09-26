Košarka

"GROBARI" NE MOGU DA DOČEKAJU! Posle Murinena, stižu još dva pojačanja u KK Partizan!

Филип Милошевић

26. 09. 2025. u 18:54

Najbolji mladi košarkaš Evrobasketa, Mika Murninen, novi je košarkaš Partizana, ali to neće biti sve što se tiče pojačanja za novu sezonu.

ГРОБАРИ НЕ МОГУ ДА ДОЧЕКАЈУ! После Муринена, стижу још два појачања у КК Партизан!

FOTO: M. Vukadinović

Naime, kako je predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović najavio, "grobari" ne moraju da brinu, pošto će u narednih nekoliko dana parni valjak dovesti još dva košarkaša.

Pretpostavlja se da će jedan stići kao zamena za Frenka Nilikinu koji je otišao u Olimpijakos, kao i igrač na poziciji broj pet, odnosno centar.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Lepe vesti za ljubitelje crno-bele boje pred početak Evrolige i ABA lige...

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)