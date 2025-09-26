"GROBARI" NE MOGU DA DOČEKAJU! Posle Murinena, stižu još dva pojačanja u KK Partizan!
Najbolji mladi košarkaš Evrobasketa, Mika Murninen, novi je košarkaš Partizana, ali to neće biti sve što se tiče pojačanja za novu sezonu.
Naime, kako je predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović najavio, "grobari" ne moraju da brinu, pošto će u narednih nekoliko dana parni valjak dovesti još dva košarkaša.
Pretpostavlja se da će jedan stići kao zamena za Frenka Nilikinu koji je otišao u Olimpijakos, kao i igrač na poziciji broj pet, odnosno centar.
Lepe vesti za ljubitelje crno-bele boje pred početak Evrolige i ABA lige...
