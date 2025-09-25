Košarka

KAKAV ŠOK! Zvezda ostala bez Evrolige

25. 09. 2025. u 08:39

POSLE Beograda ista priča i u Italjji!

КАКАВ ШОК! Звезда остала без Евролиге

FOTO: Tanjug/AP

Košarkašice Crvene zvezde i zvanično neće igrati Evroligu ove sezone, pošto ih je u kvalifikacijama izbacila Venecija.

Crvena zvezda je ušla u novu sezonu sa ogromnim ambicijama, predvođena Marinom Maljković sa klupe i Ivon Anderson u startnoj petorci, ali moraće da se zadovolji igranjem u Evrokupu.

Razlog toga je Venecija, iskusna italijanska ekipa, koja je u oba meča kvalifikacija savladala crveno-bele.

U Beogradu pre nedelju dana bilo je +8, a danas u Veneciji +7, odnosno 70:63.

FOTO: FIBA.Basketball

 

Realne šanse srpske šampionke imale su posle prve četvrtine, koju su dobile sa sedam poena razlike, ali nada ni u jednom trenutku nije bila prevelika.

Venecija je već do poluvremena uspela da se vrati u egal, u trećem kvartali gošće su vodile, ali je Venecija u jednom trenutku preuzela kontrolu nad utakmicom i mirno je privela kraju.

Najbolja kod pobednica bila je Marijela Stanući sa 17 poena, Stefani Mavunga je dodala 15 uz devet skokova, dok su po 11 ubacile Martina Fasina i Ivana Dojkić.

Našeg predstavnika predvodila je Mina Đorđević sa 21 poenom i pet skokova, a dvocifrene su bile i Kala Hilsman sa 15 poena i 13 skokova i Ivon Anderson sa deset poena.

Zvezda će evropsku sezonu početi u Grupi E Evrokupa sa ekipama Rige (Letonija), Emlak Konuta (Turska) i Zarluis Rojals (Nemačka).

