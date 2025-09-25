Košarka

OGLASILI SE IZ DENVERA! Ovo je sastav Nagetsa za sezonu 2025/26!

Новости онлине

25. 09. 2025. u 08:22

Denver je objavio sastav za sledeću sezonu, kao i da će trening kamp biti održan u San Dijegu od 30. septembra do 3. oktobra, te da će protiv Minesote odigrati i pripremni meč pred start nove sezone.

ОГЛАСИЛИ СЕ ИЗ ДЕНВЕРА! Ово је састав Нагетса за сезону 2025/26!

FOTO: Tanjug/AP

Posle neuspešnog reprezentativnog leta, Nikola Jokić se vraća u Ameriku, gde ga čekaju obaveze sa njegovim Denverom, čija će biti vedeta i u ovoj sezoni.

Nagetsi su objavili sastav za narednu sezonu, kao i da će trening kamp biti održan u San Dijegu od 30. septembra do 3. oktobra, te da će protiv Minesote odigrati i pripremni meč pred start nove sezone.

Pored Nikole Jokića nesumnjivo najboljeg igrača franšize iz Kolorada, u prvoj petorci trebalo bi da se nađu Džamal Marej, Kristijan Braun, Kem Džonson i Eron Gordon.

Na društvenim mrežama Denvera je objavljen ceo raspored kada je u pitanju period u pred sezoni, pa smo tako saznali da će posle Minesote, Nagetsi u pripremnom periodu igrati i protiv Toronta, Los Anđeles Klipersa, Čikaga i Oklahome.

A post shared by Denver Nuggets (@nuggets)

Sa klupe bi glavnu reč trebalo da vode Brus Braun, Tim Hardavej Džunior, Pejton Votson, Daron Holms Drugi (izabran na draftu prošle godine, ali bio povređen) i Jonas Valančunas, koji je doveden kao Jokićeva zamena.

Na trening kampu će biti i košarkaši sa dvosmernim ugovorima – Tamar Bejts, Kurtis Džons i Spenser Džons, odnosno dvojica koji su dobili specijalan poziv: Mozes Braun i Kesler Edvards.

Podsetimo, u prošloj sezoni, Nagetsi su takmičenje završili u polufinalu Zapadne konferencije nakon što su u sedmom meču izgubili od Oklahome.

