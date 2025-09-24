"RAZBIO BIH GA"! Legendarni Amerikanac žestoko ponizio Nikolu Jokića
ŠAKIL O'Nil i Nikola Jokić su razvili poseban odnos u poslednjih nekoliko godina. Legendarni Amerikanac obožava Srbina, ali zna nekada i da ga potkači.
Naime u podkastu "Tommy Talks with Shaquille O'Neal" najpre je izrekao niz komplimenata na račun Jokića, ali je potom naglasio gde vidi njegovu slabost i žestoko ponizio Srbina.
- Imam jedan problem s njim – nije sjajan defanzivac u postu. U plej-ofu bih verovatno imao 40 poena, 14 skokova i tri blokade. Ako bi me Jokić čuvao jedan na jedan, nadam se da ne bi dugo ostao u igri. U prvih deset napada išao bih direktno na njega i to bi bilo to."
O'Nil smatra da u današnjoj NBA ligi ne postoji igrač koji bi mogao da ga zaustavi pod košem, pa tako ni Jokić. Kao primer naveo je mečeve u kojima je srpski centar imao poteškoća protiv Dvajta Hauarda.
- Da se sve svodilo na igru iz posta, Jokić ne bi davao mnogo, jer sam video da je imao problema kada je čuvao Hauarda. Ali pošto Denver igra puno pik-en-rola, ti moraš da pomogneš na beku, oni vrate loptu, a on šutne. Međutim, ako on čuva mene – u proseku dajem 40 - rekao je Šek uz osmeh.
Američka legenda je i ranije imala šaljive komentare na račun Jokića, pa se u jednom gostovanju u TNT studiju prisetio kako bi izgledao takav duel.
- Napravio bih od njega slovensku, slovenačku piletinu, odakle god da je. Ubacio bih 40 poena i morali bi da me udvajaju. On bi možda igrao pik-en-pop i izvlačio me napolje, ali u reketu ne bi mogao ništa. Cela hala bi vikala da ne stojim tri sekunde, ali ja bih nastavio. I videćemo šta bi bilo."
Za kraj je dodao i provokaciju koja je nasmejala studio.
- Garantujem vam jedno – pogodio bih mnogo više šuteva za dva poena nego on trojki. A uz to bih naterao njegovu braću da se tuku sa mnom, jer bih ga u prvoj akciji udario laktom u lice. Onda bi ostao i bez zuba."
