BRAVO! Basketaši Srbije pobedili Hrvatsku i boriće se za zlato na Svetskom prvenstvu do 23 godine

MUŠKA reprezentacija Srbije u basketu 3x3 plasirala se u finale Svetskog prvenstva za igrače do 23 godine u kineskom Šonganu, pošto je danas u polufinalu pobedila selekciju Hrvatske rezultatom 17:10.

FOTO: Tanjug/AP

Vuk Vukićević je bio najefikasniji kod "orlova" sa osam poena. Miloš Cvrkota je postigao pet, Lazar Kovačević tri, a Marko Đorđević jedan poen.

U reprezentaciji Hrvatske najbolji je bio Patrik Ćavar sa pet poena.

Basketaši Srbije su jutros u četvrtfinalu Svetskog prvenstva savladali Letoniju rezultatom 21:10.

- Hrvatska je vrlo dobar tim, bila je ovo dobra utakmica, nije bilo lako doći do pobede. Finale je za dva sata, došli smo ovde po zlatnu medalju - rekao je Vukićević.

Srbija će 14.55 časova za zlato igrati sa Litvanijom, koja je u drugom polufinalu pobedila Češku rezultatom 19:10.

