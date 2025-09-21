BRAVO! Basketaši Srbije pobedili Hrvatsku i boriće se za zlato na Svetskom prvenstvu do 23 godine
MUŠKA reprezentacija Srbije u basketu 3x3 plasirala se u finale Svetskog prvenstva za igrače do 23 godine u kineskom Šonganu, pošto je danas u polufinalu pobedila selekciju Hrvatske rezultatom 17:10.
Vuk Vukićević je bio najefikasniji kod "orlova" sa osam poena. Miloš Cvrkota je postigao pet, Lazar Kovačević tri, a Marko Đorđević jedan poen.
U reprezentaciji Hrvatske najbolji je bio Patrik Ćavar sa pet poena.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Basketaši Srbije su jutros u četvrtfinalu Svetskog prvenstva savladali Letoniju rezultatom 21:10.
- Hrvatska je vrlo dobar tim, bila je ovo dobra utakmica, nije bilo lako doći do pobede. Finale je za dva sata, došli smo ovde po zlatnu medalju - rekao je Vukićević.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Srbija će 14.55 časova za zlato igrati sa Litvanijom, koja je u drugom polufinalu pobedila Češku rezultatom 19:10.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SRBIJO, RADUJ SE! Angelina Topić osvojila medalju na Svetskom prvenstvu!
21. 09. 2025. u 14:33
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!
Završeno je Svetsko prvenstvo u atletici, Tokio 2025, pa je poznat i bilans medalja. Srbija ima čime da se ponosi.
21. 09. 2025. u 16:54
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)