ZVEZDA MU NUDILA OGROMAN NOVAC! Evo kog košarkaša Partizana je hteo da ukrade večiti rival
NE postoji novac za koji bih prešao u Crvenu zvezdu, rekao je bivši reprezentativac Srbije.
To je rekao Danilo Anđušić, nekadašnji igrač Partizana, a danas član novog evroligaša Dubaija koji je gostovao u podkastu Euro Insiders gde je, između ostalog, odgovorio i na pitanje da li bi ikada mogao da obuče dres Crvene zvezde.
Iskusni bek je otkrio da je kroz karijeru imao ponude sa Malog Kalemegdana i to za, kako je rekao, ogromne sume novca, ali da o prelasku u redove večitog rivala nikada nije želeo ni da razmišlja.
– Ne postoji taj novac. Jednom, možda i dva puta, došla je ponuda. Za mene je to tada bio basnoslovan iznos, ali moj odgovor je bio jasan – nikada ne bih mogao da igram za Zvezdu – poručio je bivši reprezentativac Srbije, pokazujući pritom tetovažu posvećenu Partizanu.
Govoreći o sličnim situacijama, Anđušić je pomenuo svog bivšeg saigrača Matijasa Lesora, naglasivši da Francuz, iako je u karijeri nosio dres oba beogradska kluba, sada ne bi ni pomislio da se vrati u crveno-beli tabor.
– On je igrao i za Zvezdu i za Partizan, ali sam siguran da sada ne postoji cifra koja bi ga vratila tamo. Neverovatno je koliko strasti pokazuje, verovatno jedan od stranaca koji je najbolje osetio atmosferu ovde. Naučio je srpski i napravio sjajnu vezu sa navijačima – istakao je Anđušić.
Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da će Anđušić prvi evroligaški nastup sa ekipom Dubaija imati upravo protiv Partizana – i to već na otvaranju sezone, 30. septembra, sa početkom u 18 časova u Dubaiju.
