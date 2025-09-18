Košarka

KO POSLE SVETISLAVA PEŠIĆA? Obradović se sam nudi Srbiji, čeka se reakcija KSS-a

Марко Паунић
Marko Paunić

18. 09. 2025. u 09:38

KAKAV bi to potez bio!

FOTO: FIBA.Basketball

Naime, Saša Obradović otvoreno je pokazao interesovanje za mesto selektora Srbije, dok  Svetislav Pešić napušta klupu, a kvalifikacije za Mundobasket 2027 već kucaju na vrata.

Nakon slabog plasmana Srbije na Evrobasketu 2025, mesto selektora postalo je otvoreno, a pored Obradovića u medijima se pominju Darko Rajaković, Aleksandar Đorđević i Dušan Alimpijević.

FOTO: M. Vukadinović

 

Bivši trener Crvene zvezde i nekadašnji reprezentativac, koji je deo prethodne sezone proveo u Monaku, na društvenim mrežama ironično je istakao da ga veštačka inteligencija nije preporučila za prvo mesto, ali je jasno poručio da želi izazov.

Saša Obradović trenutno nije angažovan, što mu omogućava da odmah preuzme tim i vodi Srbiju kroz kvalifikacije u kojima će igrati protiv Turske, Bosne i Hercegovine i Švajcarske, dok dodatnu neizvesnost donosi moguć odlazak predsednika KSS Nebojše Čovića.

