KO POSLE SVETISLAVA PEŠIĆA? Obradović se sam nudi Srbiji, čeka se reakcija KSS-a

KAKAV bi to potez bio!

Naime, Saša Obradović otvoreno je pokazao interesovanje za mesto selektora Srbije, dok Svetislav Pešić napušta klupu, a kvalifikacije za Mundobasket 2027 već kucaju na vrata.

Nakon slabog plasmana Srbije na Evrobasketu 2025, mesto selektora postalo je otvoreno, a pored Obradovića u medijima se pominju Darko Rajaković, Aleksandar Đorđević i Dušan Alimpijević.

Bivši trener Crvene zvezde i nekadašnji reprezentativac, koji je deo prethodne sezone proveo u Monaku, na društvenim mrežama ironično je istakao da ga veštačka inteligencija nije preporučila za prvo mesto, ali je jasno poručio da želi izazov.

🤔 hmmm… nek sam zadnji na listi ali da znam da ipak postojim kao trener bar… pic.twitter.com/hYTFsEWmYi — Saša Obradovic (@sasaobradovic69) September 18, 2025

Saša Obradović trenutno nije angažovan, što mu omogućava da odmah preuzme tim i vodi Srbiju kroz kvalifikacije u kojima će igrati protiv Turske, Bosne i Hercegovine i Švajcarske, dok dodatnu neizvesnost donosi moguć odlazak predsednika KSS Nebojše Čovića.

