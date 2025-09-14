ONI SU OBELEŽILI EVROBASKET: Ovo je najbolja petorka Evropskog prvenstva!
NEMAČKA je osvojila Evropsko prvenstvo pobedivši Tursku u finalu sa 88:83, a izabrana je najbolja petorka šampionata, kao i MVP.
Najpre je proglašen najbolji igrač finala. To priznanje je zavredeo košarkaš Partizana Isak Bonga koji je blistao i meč završio sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 27.
MVP Evrobasketa 2025 je Denis Šruder. Plejmejker "pancera" je igrao sjajno tom celog takmičenja, a u finalu je sa četiri vezana poena stavio tačku na susret.
Što se tiče najbolje petorke prvenstva, tu su: Denis Šruder (Nemačka), Luka Dončić (Slovenija), Franc Vagner (Nemačka), Janis Adetokumbo (Grčka) i Alperen Šengun (Turska).
Podsetimo, Nemačkoj je ovo druga titula prvaka Evrope. Prvu su osvojili 1993. godine.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!
14. 09. 2025. u 14:03
SADA JE SVE JASNO! Pešić više neće biti selektor Srbije
14. 09. 2025. u 12:23
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
14. 09. 2025. u 14:03
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)