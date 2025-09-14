Košarka

ONI SU OBELEŽILI EVROBASKET: Ovo je najbolja petorka Evropskog prvenstva!

Časlav Vuković

14. 09. 2025. u 22:36

NEMAČKA je osvojila Evropsko prvenstvo pobedivši Tursku u finalu sa 88:83, a izabrana je najbolja petorka šampionata, kao i MVP.

FOTO: Profimedia

Najpre je proglašen najbolji igrač finala. To priznanje je zavredeo košarkaš Partizana Isak Bonga koji je blistao i meč završio sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 27.

MVP Evrobasketa 2025 je Denis Šruder. Plejmejker "pancera" je igrao sjajno tom celog takmičenja, a u finalu je sa četiri vezana poena stavio tačku na susret.

Što se tiče najbolje petorke prvenstva, tu su: Denis Šruder (Nemačka), Luka Dončić (Slovenija), Franc Vagner (Nemačka), Janis Adetokumbo (Grčka) i Alperen Šengun (Turska).

Podsetimo, Nemačkoj je ovo druga titula prvaka Evrope. Prvu su osvojili 1993. godine.

