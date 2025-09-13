"MI TO NISMO MOGLI DA POKRIJEMO" Legendarni Paspalj govorio o razlozima eliminacije Srbije sa Evrobasketa

Ikona jugoslovenske košarke Žarko Paspalj prokomentarisao je ranu eliminaciju Srbije sa Evropskog prvenstva u košarci.

Foto: Tviter

Izabranici Svetislava Pešića, predvođeni Nikolom Jokićem, eliminisani su od Finske u osmini finala, a svemu tome kumovao je poraz od Turske u grupnoj fazi što je našu selekciju poslalo na put težih protivnika.

„Apsolutno neočekivano. Bio sam siguran da smo favoriti i to sam i rekao. Pokazalo se da imamo procenu kao privatni geometri, tako da više neću da prognoziram. Imao sam ogromna očekivanja. Ipak je ovo bila ekipa koja je završila Olimpijske igre, igrala kako je igrala i bila još godinu dana zajedno, što pretpostavlja za nijansu bolja od prošlogodišnje“, rekao je Žarko Paspalj gostujući u emisiji „Zona press“.

Krivac za neočekivani poraz ne može da bude pojedinac.

- Da li je toliki uticaj imala povreda Bogdanovića? Pretpostavljam da jeste. Tu su razne priče, 'da l‘ ovo, da l‘ ono…' Krivci su svi, u smislu da nisu ispunili očekivanja. Ljudi to nisu prihvatili na pravi način, nastavlja Paspalj.

Poraz od Finaca podsetio je na 2022. godinu kada je na sličan način Italija na Evrobasketu nadjačala Srbiju.

- Teško je objasniti. Čuli smo razna objašnjenja. Kad nisi unutra, onda teško možeš da pričaš. Jako interesantno, posle povrede Bogdana, odigrali smo jako dobru utakmicu protiv Turaka. Nezavisno od toga što smo izgubili, to je bilo par sitnih grešaka koje su odlučile utakmicu. To je bila dobra utakmica, dobra napadačka. Nije nama prvi put da nam se dešava da ne možemo da branimo tri poena i ne možemo da se prilagodimo na skoku. Protiv Finske je izgledalo da su potpuno haotični, mimo koncentracije, mimo svega. Reakcija klupe nula. Vidiš po licima kao da nije postojala želja. Siguran sam da su dobro proučili i spremali se za utakmicu, ali potpuno nedorasli zadatku od početka do kraja. Ovo nam se dogodilo protiv Italije, jedan gorak poraz. Nismo se probudili.

Legendarni srpski košarkaš objasnio je gde su se krili najveći problemi.

- Nismo uspeli da korigujemo igrače koji su igrali spolja. Mislim da smo se previše oslonili na talenat i mogućnost da možemo da postignemo koš. Mislim da se nismo snašli, još jednom, u modernoj igri – trči i šutiraj. Da li je vreme za neke promene, neke korekcije? Ili na neki drugi način motivisati ekipu u budućim utakmicama sličnog karaktera – pretpostavljam da jeste. Bogdanov odlazak je značajno uticao, ne samo na terenu. Mi taj deo samopouzdanja nismo mogli da pokrijemo, podvukao je Paspalj.

