OGROMNA TUGA! Preminula košarkaška reprezentativka u 30. godini života

12. 09. 2025. u 11:16

Tragična vest potresla je čitavu košarkašku javnost!

ОГРОМНА ТУГА! Преминула кошаркашка репрезентативка у 30. години живота

Foto: Pixabay

Tiana Mangakahija, bivša australijska reprezentativka preminula je u 30. godini života nakon višegodišnje borbe sa rakom dojke.

Mangakahia je bila jedno od najprepoznatljivijih imena ženske košarke u Australiji. Prošla je sve mlađe selekcije nacionalnog tima, osvajala medalje, a sa seniorskom reprezentacijom beležila značajne uspehe, uključujući i bronzu na Azijskom prvenstvu 2021. godine u Jordanu.

Sudbina joj je, međutim, 2019. godine postavila najteži izazov. Dok je nastupala za univerzitet Sirakjuz u SAD-u, dijagnostifikovan joj je rak dojke. Umesto da odustane, Tiana je pokazala neviđenu snagu. Pobijedila je bolest i vratila se na teren i nastavila da igra na vrhunskom nivou.

Nakon povratka, igrala je za Sidnej Flejms u WNBL ligi u sezoni 2022/23, ali je nakon završetka te sezone saznala da se bolest vratila, ovaj put u četvrtom stadijumu, s metastazama. Ipak, ni tada nije odustala od košarke, karijeru je završila, ali je ostala uz igru kao trener Sidneja.

Ponovo je ona oduševila sve oko sebe, Tiana se u aprilu 2025. ponovo vratila na parket, zaigravši za ekipu "Southern Districts Spartans". Ali, bolest je bila neumoljiva. Preminula je 11. septembra, okružena najmilijima.

Vest o njenoj smrti objavila je porodica putem njenog Instagram profila.

- Slomljenog srca delimo vest o odlasku naše prelepe Tiane Mangakahije. Napustila nas je 11.09.2025, okružena porodicom, prijateljima i ogromnom ljubavlju. Tiana je bila svetlost koja je dotakla živote svih koje je srela svojom dobrotom, snagom i toplinom. Borila se do samog kraja, pokazujući hrabrost i dostojanstvo koje reči ne mogu opisati.

Iako nas boli što je više nema, njeno nasleđe i ljubav koju nam je pružila zauvek će ostati sa nama. Nastavićemo da je poštujemo u svemu što radimo.

Volimo te beskrajno, Tiana, i zauvek ćeš nam nedostajati. Ako želite da nam se pridružite u proslavi njenog neverovatnog života, detalji sahrane biće objavljeni uskoro - stoji u objavi porodice.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

