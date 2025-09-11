SRAMAN POTEZ HRVATA! Smeta im Lukino srpsko poreklo, krenuli sa brutalnim uvredama na račun Dončića (VIDEO)

JUNAČKI je Luka Dončić vodio Sloveniju ka senzaciji na Evrobasketu i nažalost nije uspeo.

FOTO: FIBA.Basketball

Nemci su uz obilatu pomoć sudija izvadili vizu za polufinale Evropskog prvesntva. Arbitri su od starta krenuli da grade reputaciju tehničkom greškom Dončiću, a onda i brza četiri faula. Peti nisu smeli da sviraju, ali očigledno su bar malo limitirali Luku, koji nije mogao baš toliko da bude agresivan ni u napadu ni odbrani.

Ipak tako ne misli hrvatski komentator na Sport klubu, koji je likovao kada je Dončić dobio tehničku grešku na startu meča. Očigledno im smeta srpsko poreklo Luke Dončića i ljubav koju reprezentativac Slovenije gaji prema našoj zemlji.

- Sada će mahati rukama ili sudiji nešto prigovoriti. Evo ga, naravno. Tehnička Dončić. Kapa dole sudija, da se to odmah tako reši. Jer zaista preteruje Dončić, ne samo na ovom Evropskom prvenstvu već i zadnjih godina na ovim takmičenjima FIBA. Zaista on odmah prigovara. Videli ste i onaj prvi prodor, imao je odmah nešto za da kaže sudiji - rekao je on, a na njegove reči nadovezao se kolega:

- Tražio je faul u tom kontaktu. Kroz celo prvenstvo u proseku on šutira 14 slobodnih bacanja tako da mislim da nema šta da se žali na tretman. Ali naravno igrači nikad nisu zadovoljni, uvek misle u slučaju promašaja da su bili faulirani.

Snimak ove situacije brzo je postao viralan na mrežama i izazvao je brojne reakcije u regionu. Prokomentarisao je i Luka Dončić situaciju u kojoj je zaradio tehničku grešku.

- Rekao sam da sam dobio prvu tehničku u prva dva minuta kada sam viknuo sudiji 'alo'. U četvrtfinalu se to ne bi desilo bez obzira ko si, ako ne dobiješ bar prvo opomenu, ne znam šta da kažem.. Četvrtfinale, igra za polufinale, intenzitet je jak, ne znam šta da kažem - istakao je Luka.

Previše i od Hrvata i od sudija, jer radi se o jednom od najboljih košarkaša na svetu, ako ne i najboljem i da tamo neki anonimus u drugom napadu diže sebi cenu na Luki Dončiću. E, pa ne ide!

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja