SRPSKA NOĆNA MORA = EVROPSKA BAJKA! Neverovatna Finska u polufinalu Evrobasketa - uz novo čudo!

Košarkaška reprezentacija Srbije senzacionalno je ispala u osmini finala Evropskog prvenstva od autsajdera, Finske, a danas su Finci napravili novi podvig - plasirali su se u polufinale Evrobasketa 2025.

I to na impresivan način.

Finska je prosto zgromila reprezentaciju Gruzije, čiji je selektor naš čovek, Aleksandar Džikić.

Konačan rezultat glasio je 93:79.

Da se "nešto iza brega valja" nagovestila je već prva deonica u kojoj su Finci ubacili šest trojki, a uobičajenim zvezdama Markanenu i Murinonu se priključili i Sahin i Madžuni.

Finland 🇫🇮 have come out FIRING 🔥



Finland 🇫🇮 have come out FIRING 🔥

Finns have made SIX triples in the first quarter.

Kako se rapsodija Finaca nastavila i u drugoj deonici, Gruzija nije bila ni blizu uspeha kao protiv Francuske na startu nokaut faze.

Štaviše, kako je vreme odmicalo, Džikićevi izabranici su bili u sve većem problemu, koji je i pre poluvremena glasio "gubimo sa 20 razlike!".

A kako je Finska šutirala (recimo, trojke sa nestvarnih 67% uspešnosti, 10/15 do velikog predaha) i kako je "nadskočila" rivala (za 50% više skokova nego Gruzijici, do poluvremena - 18:12), bilo je već tada jasno da sledi nova senzacija ekipe čiji je selektor Lasi Tuovi.

This kid just finished high-school. 🤯



This kid just finished high-school. 🤯

Markkanen to Muurinen for the reverse alley-oop!

Gruzija se, naravno, nije predavala. Niko i ne ide na Evrobasket, i niko ne stiže na korak od polufinala da se u bilo kom trenutku preda.

Uz iskusnog Šengeliju, trojkaša Sanadzea, ali i "kasno paljenje" Mamukelašvilija i Goge Bitadzea, prednost Finaca počela je da pada.

Iz minuta u minut bivala je sve manja, pa se treća deonica završila sa "samo" 71:62, a početkom četvrte razlika je bila samo 73:67 posle koševa "Mamua" i Goge.

Ipak trojka Litla vratila je ne samo dvocifrenu prednost Fincima već, uz sedam minuta do kraja, i poljuljano samopouzdanje. Prvi put su uopšte igrali meč takvog intenziteta, takve važnosti, pa i ne čudi što je "tlo počelo da im se ljulja pod nogama" na (dvo)korak od uspeha.

Ipak, do uspeha su stigli. Iznova - senzacionalnog. I iznova uz "završne radove" Eliasa Valtonena (sada sa dve trojke u nizu), čoveka koji je i Srbiji "presudio" u osmini finala i oduševio celu Finsku.

CLUTCH VALTONEN DOES IT AGAIN 🇫🇮😱



CLUTCH VALTONEN DOES IT AGAIN 🇫🇮😱

Elias Valtonen has made six shots from 3P range in this EuroBasket, with four of those being scored in the 4th quarter 🔥

A senzacionalni Finci svoju priču - nastavljaju.

I imaće još najmanje dva nastupa u Rigi.

SUOMI WILL FIGHT FOR A #EUROBASKET MEDAL FOR THE FIRST TIME EVER! 🇫🇮

Oni će u polufinalu za rivala imati boljeg iz meča Nemačka - Slovenija (igraju danas, ove srede, od 20 časova). Drugi polufinalni par čine Grčka i Turska.

A šta vi mislite, kako će se sve završiti?

