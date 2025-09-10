SRPSKA NOĆNA MORA = EVROPSKA BAJKA! Neverovatna Finska u polufinalu Evrobasketa - uz novo čudo!
Košarkaška reprezentacija Srbije senzacionalno je ispala u osmini finala Evropskog prvenstva od autsajdera, Finske, a danas su Finci napravili novi podvig - plasirali su se u polufinale Evrobasketa 2025.
I to na impresivan način.
Finska je prosto zgromila reprezentaciju Gruzije, čiji je selektor naš čovek, Aleksandar Džikić.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Konačan rezultat glasio je 93:79.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Da se "nešto iza brega valja" nagovestila je već prva deonica u kojoj su Finci ubacili šest trojki, a uobičajenim zvezdama Markanenu i Murinonu se priključili i Sahin i Madžuni.
Kako se rapsodija Finaca nastavila i u drugoj deonici, Gruzija nije bila ni blizu uspeha kao protiv Francuske na startu nokaut faze.
Štaviše, kako je vreme odmicalo, Džikićevi izabranici su bili u sve većem problemu, koji je i pre poluvremena glasio "gubimo sa 20 razlike!".
A kako je Finska šutirala (recimo, trojke sa nestvarnih 67% uspešnosti, 10/15 do velikog predaha) i kako je "nadskočila" rivala (za 50% više skokova nego Gruzijici, do poluvremena - 18:12), bilo je već tada jasno da sledi nova senzacija ekipe čiji je selektor Lasi Tuovi.
Gruzija se, naravno, nije predavala. Niko i ne ide na Evrobasket, i niko ne stiže na korak od polufinala da se u bilo kom trenutku preda.
Uz iskusnog Šengeliju, trojkaša Sanadzea, ali i "kasno paljenje" Mamukelašvilija i Goge Bitadzea, prednost Finaca počela je da pada.
Iz minuta u minut bivala je sve manja, pa se treća deonica završila sa "samo" 71:62, a početkom četvrte razlika je bila samo 73:67 posle koševa "Mamua" i Goge.
Ipak trojka Litla vratila je ne samo dvocifrenu prednost Fincima već, uz sedam minuta do kraja, i poljuljano samopouzdanje. Prvi put su uopšte igrali meč takvog intenziteta, takve važnosti, pa i ne čudi što je "tlo počelo da im se ljulja pod nogama" na (dvo)korak od uspeha.
Ipak, do uspeha su stigli. Iznova - senzacionalnog. I iznova uz "završne radove" Eliasa Valtonena (sada sa dve trojke u nizu), čoveka koji je i Srbiji "presudio" u osmini finala i oduševio celu Finsku.
A senzacionalni Finci svoju priču - nastavljaju.
I imaće još najmanje dva nastupa u Rigi.
Oni će u polufinalu za rivala imati boljeg iz meča Nemačka - Slovenija (igraju danas, ove srede, od 20 časova). Drugi polufinalni par čine Grčka i Turska.
A šta vi mislite, kako će se sve završiti?
Anketa
Ko osvaja Evrobasket?
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)