IGRAO SA JOKIĆEM, SAD ĆE PROTIV PARTIZANA I ZVEZDE: U Evroligu stigao bivši igrač Denvera

KANADSKI košarkaš Trej Lajls ima solidnu NBA karijeru, a od naredne sezone će prvi put u karijeri igrati u Evropi, tačnije Evroligi.

Foto: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića iz Denver nagetsa (dres tima iz Kolorada nosio od 2017. do 2019. godine) je pojačao Real Madrid.

Trey Lyles lands in Madrid! 👀✍️@RMBaloncesto has strengthened its frontcourt by inking power forward @TreyLyles to a one-year deal 📝



📄 Read more: https://t.co/XfXXsw1MPg pic.twitter.com/VGkaplK6eM — EuroLeague (@EuroLeague) September 10, 2025

On u najjače evropsko klupsko takmičenje dolazi sa 650 odigranih mečeva i NBA ligi i prosekom od 7,6 poena, 4,3 skoka i 1,1 asistencije.

Lajls je u prvoj sezoni u kojoj je igrao zajedno sa Jokićem, 2017/2018, kada je Srbin već zadivio svet sa 18,5 poena, 10,7 skokova i 6,1 asistencijom po meču, kao njegov vršnjak doprinosio sa krilne pozicije sa 9,9 poena i 4,8 skokova. Njegov učinak je pao na 8,5 poena i 3,8 skokova sledeće sezone, kada je Jokić postao jedan od MVP kandidata, sa 20,1 poenom, 10,8 skokova i 7,3 asistencija po utakmici (završio kao 4. u MVP trci). Potom se Trej selio u San Antonio, pa Detroit, a onda i Sakramento, gde je 2022. imao i najbolji košgeterski prosek, 10,6 poena po meču. U Evropsu stiže posle sezone u kojoj je za Kingse davao 6,5 poena, uz 4,5 skoka i 1,6 asistenciju po nastupu.

Real Madrid je ovog leta doveo Davida Kramera, Tea Maledona, Gabrijelea Proćidu, Čumu Okekea i pomenutog Treja Lajlsa.

